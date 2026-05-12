19 Mayıs Gençlik Haftası yaklaşırken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlere yönelik Feyzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi çok anlamlı bir projeye imza attı. Çanakkale, Kafkasya, Kut’ül Amare, Doğu Cepheleri Komutanı Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir ile "Dünü Unutma ki Yarına Hakkın Olsun" düsturuyla “İstiklâl Harbi ve Cumhuriyet Hatıraları” konferansı gerçekleştirildi. Konferansa Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yilmaz, Milli Eğitim Şube Müdürleri okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve Alanya halkı katıldılar.

‘TARİHİNİ BİLMEYENİN COĞRAFYASINI BAŞKALARI ÇİZER’

Feyzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi’nin daveti ve organizasyonu ile sabah okul öğrencileri, öğleden sonra Alanya halkı ile buluşan Timsal Karabekir, çok değerli anıları ve bilgileri katılımcılarla paylaştı. “Beşikten mezara kadar bize düşen, Şanlı Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmet etmek görevimiz, borcumuz ve ibadetimizdir. Tarihini bilmeyenin coğrafyasını başkaları çizer. Bu nedenle kendi tarihimize sahip çıkacağız” diyen Timsal Karabekir, dinleyenleri keyifli bir tarih yolculuğuna çıkardı. Alanya Kültür Merkezi B Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta, Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir, o yıllara dair merak edilenleri paylaştı; Milli Mücadele Kahramanı ve Siyaset Adamı Kazım Karabekir Paşa’nın çocukları çok sevdiğini söyleyerek “Babamın, sadece üç kızı değil binlerce evladı var” dedi.

'TOPYEKÛN DESTANSI BİR MÜCADELE VERİLDİ'

Kazım Karabekir Paşa’nın arşivinden derlenen fotoğrafların yer aldığı sunum eşliğinde konuşmasını sürdüren Timsal Karabekir, Kurtuluş Savaşı yıllarında birçok zorluğun yaşandığını, bu ülkenin genci, yaşlısı, çocuğu ve kadınının topyekûn destansı bir mücadele verdiğini söyledi. Ermenilerin değil asıl Türklerin kendi öz vatanında soykırım ve esaret yaşadığını sözlerine ekleyen Karabekir, Erzurum’da ve Iğdır’da açılan toplu mezarlarda kanlı Kuran’ı Kerim parçalarının bulunduğunu dile getirerek “Daha açılmayı bekleyen yüzlerce toplu Türk mezarı var. Bunun karşılığında bizim mukaddes topraklarımızda bir tek toplu Ermeni mezarlığına rastlanılmadı” diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE HİZMET ETMEK BORCUMUZ, GÖREVİMİZ VE İBADETİMİZDİR'

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı yıllarında özellikle Doğu Anadolu'da gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla 'Şark Fatihi' unvanı ile anılan Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir, “Beşikten mezara kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmek borcumuz, görevimiz ve ibadetimizdir. Atatürk, ‘Ben Cumhuriyeti siyasilere emanet ediyorum’ dememiş ki. Var mı öyle bir sözü? Yok. 'Cumhuriyeti gençlere emanet ediyorum’ demiş ve ben de gençlerden çok şey bekliyorum. Hakikaten biliyorum ki içinizden ne Karabekirler, ne Atatürkler, ne güzel insanlar çıkacak” dedi.

'BU VATAN İÇİN CANLARINI FEDA EDEN KAHRAMANLARA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ'

Kazım Karabekir Paşa’nın verdiği mücadelelerde Erzincan, Erzurum, Sarıkamış, Kars ve ötesinin düşmandan kurtardığını dile getiren Timsal Karabekir, konuşmasının devamında gençlere şöyle seslendi: “Gençliğimizin idealleri, bu vatan için ben neler yapabilirim diye dertleri olmalı. Bizler bu vatana ve bu vatan için canlarını feda eden kahramanlara çok şey borçluyuz. Beşikten mezara kadar bu ülkeye hizmet etmek bizim boynumuzun borcu olmalı. Bu vatana bu bayrağa tek bilek, tek yürek olarak sahip çıkmalıyız.”

OKUL MÜDÜRÜ KARAGEDİK TİMSAL KARABEKİR’E TEŞEKKÜR ETTİ

Feyzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Nazım Karagedik ise "Dört yılı süren 1. Cihan harbini müteakip Osmanlı Devleti, ağır yaralı olarak çıkmış, Mondros Ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Bu savaşta Çanakkale, Irak, Yemen, Sina, Filistin, Kafkasya, Galiçya cephelerinde milyonlarca askerini kaybetmişti. Kara bulutlar bütün ufukları kaplamıştı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe hitabında: “İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler” diyerek işgal altında bulunan İstanbul’u ve Anadolu’nun yaşadığı mütareke sonrası durumu özetlemekteydi. Bir çok aydın ve askerin bağımsızlık talebinin beyhude bir çaba olacağını İngiliz ve Amerikan Mandaterliğini kabul etmenin gerekliliğini savunduğu bir dönemde, Kazım Karabekir, “tam bağımsızlık” fikri ile Mustafa Kemal Atatürk’e tam destek vermiş, onunla omuz omuza, sırt sırta vermiştir. Bir çokları için ham bir hayal olarak değerlendirdiği bu hedef Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Milli mücadele ekibi için ulaşılması gereken bir zaruretti. Aksi bir durum yüzyıllarca hür yaşamış bir milletin geçici gibi de görünse esaret altında kalması asla düşünülemezdi. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızın son dizesinde “Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal!” Diyerek bu durumu mühürlemiştir. Milli Mücadele Döneminin Doğu Cephesi komutanı, Mustafa Kemal Atatürk’ün okul ve silah arkadaşı Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir hanımefendiyi misafir etmekten, öğrencilerimiz ve sizlerle buluşturmaktan onur duyuyorum” dedi.

'ALANYA'NIN 50 YILI' İSİMLİ ESER TAKDİM EDİLDİ

Timsal Karabekir konferansını, Kazım Karabekir tarafından yazılan ve bestelenen “Türk Yılmaz Marşı”nı katılımcılarla birlikte seslendirerek sonlandırdı. Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Timsal Karabekir'e çiçek ve plaket takdim etti. Ardından Alanya Araştırmacısı, Tarihçi ve Yazar Oğuz Korum, Karabekir'e Yeni Alanya arşivinden derlenen 'Alanya'nın 50 yılı' isimli eseri takdim etti. (Şerife ÇOBAN)

