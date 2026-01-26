İŞ BİRLİĞİ 2030’A KADAR GENİŞLETİLİYOR

Nvidia tarafından yapılan açıklamada, CoreWeave ile uzun süredir devam eden stratejik iş birliğinin daha da genişletildiği belirtildi. Bu ortaklık kapsamında, 2030 yılına kadar 5 gigavattan fazla kapasiteye sahip yapay zekâ fabrikalarının küresel ölçekte kurulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Kurulacak bu yapay zekâ fabrikalarının, özellikle büyük ölçekli veri işleme, üretken yapay zekâ ve ileri düzey makine öğrenimi uygulamalarında kritik rol oynaması bekleniyor.

COREWEAVE’E 2 MİLYAR DOLARLIK HİSSE YATIRIMI

Açıklamaya göre Nvidia, hisse başına 87,20 dolar fiyat üzerinden CoreWeave hisselerine toplam 2 milyar dolar yatırım yaptı. Bu yatırımın, yapay zekâya yönelik hızla artan küresel talebi karşılamak için gereken altyapının güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Nvidia, yapay zekâ uygulamalarında ihtiyaç duyulan hesaplama gücünün tarihte hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere ulaştığını vurgulayarak, bu talebi karşılamak için CoreWeave ile altyapı, yazılım ve platform uyumlarının daha da derinleştirileceğini duyurdu.

YAPAY ZEKÂ FABRİKALARI NVIDIA TEKNOLOJİSİYLE KURULACAK

İş birliği kapsamında, müşteri taleplerini karşılamak üzere Nvidia’nın hızlandırılmış hesaplama platform teknolojilerini kullanan yapay zekâ fabrikalarının, CoreWeave tarafından geliştirileceği ve işletileceği bildirildi.

Bu tesislerin; büyük veri merkezleri, bulut tabanlı yapay zekâ hizmetleri ve ileri seviye model eğitimi için kritik bir altyapı sunması bekleniyor.

YAPAY ZEKÂ YARIŞINDA STRATEJİK ADIM

Sektör uzmanları, Nvidia’nın CoreWeave yatırımıyla birlikte hem küresel yapay zekâ ekosistemindeki etkisini artırdığını hem de ABD merkezli yüksek kapasiteli yapay zekâ altyapılarının güçlenmesine katkı sağladığını değerlendiriyor.