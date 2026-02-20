Alanya Emekliler Platformu, "Mikrofon emeklilerde, Gücümüz birliğimizde, Cesaretimiz haklılığımızda" sloganıyla Mahmutlar Mahallesi Menderes Bulvarı’nda dev bir protesto gerçekleştirdi. Yüzlerce emeklinin katıldığı buluşmada, cüzdanlardaki boşluk ve mutfaktaki yangın mikrofonlara yansıdı.



​"20 BİN LİRA İLE KİMSE YAŞAYAMAZ"

​Eylemin açılış konuşmasını yapan 2017 yilinda kurulan Tüm Emeklilerin Sendikası Şube Başkanı Kıymet Erat, emeklilerin hayatta kalma mücadelesi verdiğini vurguladı. Erat, "20 bin lira ile kimse yaşayamaz. İlaç katkı payları ve sağlık sorunları yaşamımızı daha da zorlaştırıyor. Bir mekanda oturup bir bardak çay içecek durumumuz kalmadı. İktidar temsilcileri akşam saatlerinde pazar yerlerini bir dolaşsınlar, durumumuzu o zaman anlarlar. Biz fitre, sadaka değil; hakkımızı istiyoruz!" dedi.



​"ÖMRÜNÜN SONBAHARINDA SEFALET ŞAKA GİBİ"

​Sendikanın yönetim kurulu üyesi Şevki Altun ise yaşanan sefaletin dayanılmaz boyutlara ulaştığını ifade ederek, "Ömrünün son baharına gelmiş bu insanlara sunulan yaşam şartları şaka gibi. Her yıl derinleşen geçim sıkıntısı artık bir hayatta kalma mücadelesine döndü. Sesimiz duyulana dek eylemlerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



​SİYASİ DESTEK VE SERT ELEŞTİRİLER

​Eyleme destek veren CHP Mahmutlar Mahalle Başkanı Cengiz Uğurkutu, emeklilerin ülkenin sırtında yük değil, "göğsünde şeref madalyası" olması gerektiğini belirterek, CHP iktidarında hak edilen ücretlerin verileceği sözünü hatırlattı.



​KÜRSÜDE EMEKLİLER VARDI: "FIKRA BU KADARDİ!"

​Toplantıda söz alan emekliler, gerçek enflasyon rakamları üzerinden zam talep ederek yaşadıkları dramı şu sözlerle özetlediler:

​Emekli Öğretmen Kemal Koldakoç: "Torunlarımızla gezeceğimiz yerde geçim derdiyle uğraşıyoruz. Ak Parti ve MHP koalisyonuna artık yeter diyoruz. Temel talebimiz insanca yaşayacak bir ücrettir."

​ Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Açıkalın: "Yakarsa dünyayı garipler yakar misali, bu iktidarı emekliler gönderecek. Bu ücretler hepimizin canını yakıyor."

​ Memur Emeklisi Seydali Çiçek: "Emekli 20 bin lira maaş alıyor ve olduğu gibi ev sahibine teslim ediyor. Fıkra bu kadardı!"

​Eylem, "İnsanca yaşayacak bir ücret" sloganları eşliğinde, talepler karşılanana kadar mücadelenin süreceği mesajıyla sona erdi.



