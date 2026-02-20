Kayseri Cemevi, CHP Kayseri İl Başkanı’na atfedilen sözlerle ilgili adım atılmadığını belirterek 28 Şubat Cumartesi günü Ankara’da basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Kayseri Cemevi, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer’e atfedilen ifadeler sonrası başlayan tartışmanın büyüdüğünü belirterek 28 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 12.00’de Ankara’daki CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yapacaklarını açıkladı. Cemevi yönetimi, daha önce yaptıkları çağrıya rağmen herhangi bir somut adım atılmadığını savundu.

AÇIKLAMA SONRASI ADIM ATILMADI İDDİASI

Kayseri Cemevi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 16 Ocak 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulan ilk metinde, söz konusu ifadelerin Alevi toplumunu rencide ettiği vurgulanarak yetkililerin gereğini yapmasının talep edildiği hatırlatıldı. Aradan geçen sürede ise herhangi bir resmi adım atılmadığı ifade edildi.

Açıklamada, “Alevi toplumuna yönelik onur kırıcı söylemlere sessiz kalmayacağız” denilerek, Ankara’da gerçekleştirilecek basın açıklamasına tüm duyarlı yurttaşlar davet edildi.

“GENEL MERKEZ ÖNÜNDE OLACAĞIZ”

Kayseri Cemevi, “28 Şubat 2026 CHP Genel Merkezi önünde Alevi basın açıklaması” başlığıyla duyurduğu çağrıda, Alevileri, Alevi dostlarını, aydınları ve demokrasi savunucularını Ankara’ya davet etti.

Son dönemde Türkiye’de siyasi partiler ile inanç grupları arasındaki tartışmaların yeniden gündeme gelmesi, özellikle yerel teşkilat düzeyindeki açıklamaların toplumsal yankısını artırıyor. Bu tür açıklamalar sahada hızlı karşılık buluyor, sosyal medyada ise çok daha sert bir dil oluşuyor. Tartışma büyüdükçe taraflar arasındaki mesafe de açılıyor gibi.

Bu arada Ankara’da yapılacak açıklamanın katılım düzeyi merak konusu. Çünkü bu tarz çıkışlar genelde yerel kalıyor ama bazen ülke gündemine taşınıyor…

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, partisinin Özvatan İlçe Başkanlığı ziyareti sırasında Alevilere yönelik tepki çeken ifadeler kullandı. Söz konusu sözlerin ardından parti içinde bazı ilçe yöneticilerinin de rahatsızlık duyduğu ileri sürüldü.

İddialar üzerine Ümit Özer yazılı bir açıklama yaparak suçlamaları “organize bir karalama kampanyası” olarak nitelendirdi ve ifadelerin kendisine ait olmadığını savundu.

Konuya ilişkin CHP Genel Merkezi’nden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve parti yönetiminin bir disiplin ya da inceleme adımı atıp atmayacağı ise belirsizliğini koruyor, en azından şimdilik.