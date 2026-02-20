ALANYA Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, Ramazan ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada vatandaşlara alışverişlerini yerel esnaftan yapmaları çağrısında bulundu. Ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışma duygularının daha da güçlendiğine dikkat çeken Yenialp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Ramazan paketlerinin hazırlandığını ifade etti. Yardım yapmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunan Yenialp, desteklerin mahalle esnafı aracılığıyla ulaştırılmasının önemine vurgu yaptı. Yenialp, “Bu konu sadece bakkallarla sınırlı değildir. Kasap, berber, terzi gibi mahallemizde hizmet veren tüm esnaflarımızdan ihtiyaçlarımızı karşılayalım. Paramız Alanya’da kalsın, yine Alanya’ya dönsün. Böylece hem yerel ekonomimiz güçlenir hem de dayanışma ruhu artar” dedi.

ÜRÜNLERİN GRAMAJI VE KALİTESİNE DİKKAT

Zincir marketlerden yapılan alışverişlerde ürünlerin gramajı ve kalitesi konusunda dikkatli olunması gerektiğini de belirten Yenialp, vatandaşların aldıkları ürünlerin belirtilen ölçü ve kalitede olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini ifade etti. (Şerife ÇOBAN)