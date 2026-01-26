IPHONE ÇİPLERİ İÇİN INTEL SEÇENEĞİ

İddialara göre Apple, uzun süredir iPhone’larda A serisi çiplerin üretimini yapan TSMC’ye ek olarak, Intel’i alternatif üretici olarak değerlendiriyor. Bu senaryoda Apple, çiplerin tasarımını yine kendisi yapacak; Intel ise yalnızca üretim tarafında yer alacak.

Bu adımın temel amacının tedarik zincirini çeşitlendirmek, olası üretim risklerini azaltmak ve ABD merkezli çip üretimini güçlendirmek olduğu ifade ediliyor.

APPLE, MAC’LERDE INTEL’İ GERİDE BIRAKMIŞTI

Webtekno’da yer alan habere göre Apple, geçmişte Mac bilgisayarlarda Intel işlemcileri kullanmış ancak performans ve enerji verimliliği gerekçeleriyle Apple Silicon dönemine geçiş yapmıştı. Bu nedenle Intel’in iPhone çiplerinde yeniden gündeme gelmesi, iki şirket arasındaki ilişki açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

2028 SONRASI İÇİN KONUŞULUYOR

Uzmanlara göre TSMC, halen üretim teknolojisi ve performans açısından önemli bir avantaja sahip. Bu nedenle Intel’in kısa vadede iPhone çiplerini üretmeye başlaması beklenmiyor. Ancak 2028 sonrası için Apple’ın üretim stratejisinde değişikliğe gitmesi sürpriz olmayabilir.

ALANYA’DAKİ KULLANICILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Alanya’da iPhone kullanan ya da yeni model almayı planlayan tüketiciler açısından bu iddia, uzun vadede fiyat, tedarik ve performans dengelerini etkileyebilecek bir gelişme olarak görülüyor. Üretimin çeşitlenmesi, olası küresel çip krizlerinde cihaz bulunabilirliğini artırabilir.

Şimdilik Apple ve Intel cephesinden resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak iddia bile teknoloji dünyasında şimdiden geniş yankı uyandırmış durumda.