Alanya’da turizmden ticarete, günlük sohbetlerden iş görüşmelerine kadar hemen herkesin akıllı telefonunda yüklü olan WhatsApp, kullanıcı alışkanlıklarını değiştirecek bir güncelleme için düğmeye bastı. Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu, uygulama içerisindeki medya ve eğlence deneyimini doğrudan etkileyecek altyapı değişikliği için hazırlıklarını tamamladı.

KRİTİK TARİH: 1 TEMMUZ 2026

Uygulama üzerinden gerçekleştirilen hareketli görsel (GIF) paylaşımlarında yıllardır kullanılan "Tenor" altyapısı tarih oluyor. Hizmet sağlayıcının API desteğini 30 Haziran 2026 itibarıyla tamamen sonlandıracağını duyurması üzerine WhatsApp yönetimi acil eylem planını devreye soktu. 1 Temmuz 2026 sabahı itibarıyla eski sistem tamamen kapanacak ve kullanıcılar GIF aramalarında artık bu servise ulaşamayacak.

OTOMATİK GEÇİŞ VE YENİ ETİKETLER

iOS beta sürümlerinde ortaya çıkan detaylara göre, yaşanacak bu zorunlu değişimde platform "Klipy" adı verilen yeni bir sağlayıcı ile yoluna devam edecek. Alanya’daki kullanıcıların herhangi bir ayar yapmasına gerek kalmadan gerçekleşecek bu otomatik geçiş sürecinde, hizmet kesintisi yaşanmaması hedefleniyor. Ancak yeni dönemle birlikte paylaşılan içeriklerde artık kaynak olarak "Klipy" etiketi yer alacak. Şirket, GIPHY seçeneğinin yanına eklediği bu yeni alternatif ile sistemin çökmesini engellemeyi planlıyor.