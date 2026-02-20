Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz hafta görülen karar duruşmasına Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan tutuklu yargılanan sanık C. G. Alanya Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığınca duruşma salonunda hazır edildi. Mahkemeye sanık avukatı katıldı.



"SANIK UYUŞTURUCU SATMIYORUM"



Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklu yargılanan sanık C. G. son sözleri soruldu. Sanık, "Ben uyuşturucu ticareti yapmadım, beraatimi talep ederim" dedi.



GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ



Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan tutuklu yargılanan ve salonda sanık sandalyesinde bulunan C.G. 12 Yıl 6 ay hapis 125 bin TL adli para cezasıyla tutukluluğuna devam kararı verildi



OLAYIN GEÇMİŞİ



27 Eylül 2024 Tarihinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar kapsamında Azad Lakaplı C. G. isimli şahsın Şeker hane Mahallesi çevresinde Uyuşturucu Madde sattığı bilgisi üzerine harekete gecen Narkotik ekipleri eve girerek yaptıkları aramada yatak odasında 4 parça halinde şeffaf poşetlere sarılı vaziyette toplam: 227 gram Kokain maddesi Oturma odasında ise 7 parça halinde siyah poşete sarılı 453 gram esrar maddesi ele geçirildi şüpheli C.G. Narkotik ekiplerince gözaltına alınarak Emniyete götürüldü. Şüpheli C. G. ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.( Mehmet AL)