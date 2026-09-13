Türk Hava Yolları’nın 10 Eylül’de İstanbul’dan Tunus’a gerçekleştirdiği seferde, Tunus-Kartaca Havalimanı’na yaklaşma sırasında olumsuz hava koşulları nedeniyle zorlu anlar yaşandı. Airbus A321 tipi uçakla gerçekleştirilen seferde kokpit ekibi iniş için birden fazla yaklaşma yaptı ancak hava şartlarının uygun olmaması üzerine iniş tamamlanamadı. Havacılık kaynakları da uçağın Tunus’a yapılan başarısız yaklaşmaların ardından Enfidha-Hammamet Havalimanı’na yönlendirildiğini aktardı.

KABİNDE PANİK YAŞANDI

Yaklaşma ve yeniden yükselme manevraları sırasında uçaktaki bazı yolcular büyük korku yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan cep telefonu görüntülerinde kabindeki panik ve yolcuların çığlıkları duyuldu. Uçağın türbülanslı hava koşullarından etkilendiği anlarda bazı yolcuların birbirlerine tutunduğu, kabindeki tedirginliğin yaklaşmaların tekrarlanmasıyla arttığı görüldü.

Kokpit ekibi, Tunus-Kartaca Havalimanı’na inişi sürdürmek yerine alternatif meydana yönelme kararı aldı. Uçak daha sonra Enfidha-Hammamet Havalimanı’na güvenli şekilde indi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşandığına ilişkin bilgi bulunmazken, uçuşun güvenli şekilde tamamlanmasının ardından yolcuların kokpit ekibini alkışladığı belirtildi.

PİLOTLAR NEDEN İNİŞTEN VAZGEÇEBİLİYOR?

Bir uçağın piste yaklaşmış olması, mutlaka iniş yapacağı anlamına gelmiyor. Görüş, rüzgâr, pist koşulları veya uçağın yaklaşma kriterleri güvenli sınırlar içinde değilse pilotlar “pas geçme” olarak bilinen prosedürü uygulayabiliyor. Bu durumda uçak yeniden yükseliyor ve şartlara göre yeni bir yaklaşma gerçekleştiriliyor. Koşulların düzelmemesi, yakıt planlaması veya operasyonel gereklilikler halinde ise uçuş önceden planlanan ya da şartlara uygun başka bir havalimanına yönlendirilebiliyor.

ALTERNATİF HAVALİMANINA YÖNLENDİRME NORMAL BİR PROSEDÜR

Havacılıkta “divert” olarak adlandırılan başka bir meydana yönlendirme, olağanüstü bir durumdan çok uçuş emniyetini korumaya yönelik standart seçeneklerden biri olarak uygulanıyor. Uçuş planlamasında hava durumu ve meydan şartları dikkate alınırken gerektiğinde kullanılabilecek alternatif havalimanları da değerlendiriliyor. Tunus’taki olayda tercih edilen Enfidha-Hammamet Uluslararası Havalimanı da ülkenin uluslararası hava ulaşımında kullanılan meydanları arasında bulunuyor.

TÜRBÜLANSTA YOLCULAR NE YAPMALI?

Türbülans sırasında yolcular açısından en önemli önlem, kabin ekibinin uyarılarına uymak ve emniyet kemerini bağlı tutmak. Ani sarsıntılarda kemersiz yolcuların veya sabitlenmemiş eşyaların hareket etmesi yaralanma riskini artırabiliyor. Bu nedenle yolcuların oturdukları sürece kemerlerini bağlı tutmaları, kemer ikazı yandığında yerlerinden kalkmamaları ve kabin ekibinin talimatlarını takip etmeleri uçuş güvenliği açısından önem taşıyor.

PAS GEÇME TEHLİKE DEĞİL EMNİYET KARARI

Yolcular açısından uçağın piste yaklaştıktan sonra yeniden yükselmesi endişe verici olabilse de pas geçme, havacılıkta emniyet amacıyla uygulanan bir prosedür. Pilotlar yaklaşmanın güvenli biçimde tamamlanamayacağına karar verdiğinde inişi zorlamak yerine yeniden yükselerek şartları değerlendiriyor. İstanbul-Tunus seferinde de yaklaşmaların ardından alternatif havalimanına yönelinmesiyle uçuş güvenli şekilde tamamlandı.