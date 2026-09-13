Türkiye Futbol Federasyonu'nun Bölgesel Amatör Lig'in yerine hayata geçirdiği Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde 2026-2027 sezonu öncesi önemli bir tablo ortaya çıktı. Lige katılma hakkı bulunan 34 kulübün, başvuru süresinin sona ermesine rağmen katılım bedelini yatırmadığı bildirildi. Kulüplerin kararında artan sezon maliyetleri ile federasyonun belirlediği mali şartların etkili olduğu belirtiliyor.

BAŞVURU SÜRESİ 4 EYLÜL'E KADAR UZATILMIŞTI

TFF, 13 Temmuz 2026'da Bölgesel Amatör Lig'in adını Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirdi. Federasyon daha sonra 2026-2027 sezonu için başvuru süresini 4 Eylül'e kadar uzattı. Ek sürenin tamamlanmasının ardından yayımlanan listelerde 34 kulübün katılım için gerekli ödemeyi yapmadığı görüldü.

Katılım bedelini yatırmayan ekipler arasında Afyonspor, Nazillispor, Çankaya FK, Polatlı 1926 Spor, Vefaspor, İzmir Çoruhluspor, Beyşehir Belediyespor, Rize Atletik 1973 Spor, Niğde Belediyegücü ve Eşme Belediyespor gibi farklı illerden kulüpler bulunuyor.

KULÜPLERİN ÖNÜNDE 1 MİLYON LİRALIK MALİ ŞART

TFF'nin resmi duyurusuna göre PGL'ye katılacak kulüplerden 250 bin TL nakit katılım bedeli ile 750 bin TL tutarında nakit veya banka teminat mektubu isteniyor. Böylece bir kulübün yalnızca bu iki yükümlülük için karşılaması gereken tutar 1 milyon TL'ye ulaşıyor.

250 bin TL'lik katılım bedeli sezon sonunda iade edilmiyor. 750 bin TL'lik teminat ise kulübün federasyona olan para cezaları veya saha ve statlarda oluşabilecek zararlar gibi yükümlülükleri düşüldükten sonra iade edilebiliyor. TFF ayrıca fikstür çekildikten sonra ligden çekilen veya çıkarılan kulüplerin katılım ve teminat bedellerinin iade edilmeyeceğini duyurdu.

SADECE PARA DEĞİL TESİS ŞARTI DA VAR

Yeni organizasyonda kulüplerin müsabakalarını oynayacakları ve antrenman yapacakları saha ile tesislerin kendilerine tahsis edildiğini gösteren belgeyi de federasyona sunması gerekiyor. Bu şartı yerine getiremeyen kulüpler lige kabul edilmiyor. Boşalan kontenjanların ise ilgili yerel liglerdeki sıralama ve TFF'nin belirlediği kriterlere göre başka takımlarla doldurulabilmesi öngörülüyor.

ULAŞIMDAN KONAKLAMAYA MALİYET BASKISI

Amatör kulüpler açısından mali yük yalnızca federasyona yapılacak ödemelerden oluşmuyor. Futbolcu lisans ve transfer işlemleri, deplasman ulaşımı, konaklama, tesis kullanımı ve ekipman giderleri sezon bütçelerinin önemli bölümünü oluşturuyor. Özellikle farklı iller arasında uzun mesafeli deplasman yapmak zorunda kalan takımlar için ulaşım ve konaklama giderleri finansman ihtiyacını büyütüyor.

34 kulübün katılım bedelini yatırmaması, PGL'nin ilk sezonundaki takım sayısı ve organizasyon yapısını da doğrudan etkileyebilecek. Federasyonun kesin katılımcı listesini ve lig organizasyonuna ilişkin sonraki takvimi açıklamasıyla yeni sezonun yapısı netleşecek.

NE OLMUŞTU?

TFF, uzun yıllardır Bölgesel Amatör Lig adıyla düzenlenen organizasyonun ismini 13 Temmuz'da Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirmişti. Federasyon aynı duyuruda yeni sezonun katılım koşullarını açıklamış, başvuru işlemleri için belirlenen süre daha sonra 4 Eylül 2026 mesai bitimine kadar uzatılmıştı.