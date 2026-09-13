ARABESK müziğin tanınan isimlerinden Güllü’nün Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin adli süreç devam ediyor. Dosyaya giren yeni bir ses kaydında yer alan iddialar yeniden gündem oldu.

Güllü’nün ölümünün ardından ilk etapta kaza ihtimali üzerinde durulurken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter baş şüpheli olarak tutuklandı.

OLAY GECESİ EVDEYDİ

Dosyaya giren ses kaydının olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu’ya ait olduğu belirtildi. Ulu’nun kayıttaki ifadelerinde Güllü’nün pencereden atıldığını gördüğünü iddia ettiği ve olayın önceden planlanmış olabileceğini öne sürdüğü aktarıldı.

Ulu, yaşadığı korkudan da söz ederek olayın ardından kendisinin de hedef haline gelebileceğinden endişe ettiğini ileri sürdü.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Sultan Nur Ulu’nun ses kaydında yer alan bir diğer iddia ise olayın ardından kendisine baskı yapıldığı yönünde oldu. Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter’in olay hakkında konuşmaması için kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

Ulu’nun anlatımına göre Gülter, kendisinin de soruşturmaya dahil olabileceğini söyleyerek konuşmaması yönünde baskı yaptı. Söz konusu iddiaların dosyaya girdiği ve adli makamlar tarafından değerlendirildiği belirtildi.

GÖZLER 1 EKİM’E ÇEVRİLDİ

Güllü’nün ölümüne ilişkin yargı süreci devam ederken, tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki davanın ilk duruşmasının 1 Ekim’de görülmesi bekleniyor.

Dosyaya giren ses kaydı ve tanık anlatımlarındaki iddiaların yargılama sürecinde değerlendirilmesi bekleniyor. Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin kesin değerlendirmeyi ise yürütülen adli süreç ve mahkeme yapacak.