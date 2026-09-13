Bursaspor ile Turka Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Bursa’da karşı karşıya geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre mücadele 13 Eylül Pazar günü saat 20.00’de Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemliğini Alper Akarsu yapacak.

BURSASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Esenler Erokspor karşılaşmasının TRT Spor’dan canlı yayımlanması planlanıyor. Futbolseverler mücadeleyi televizyon üzerinden TRT Spor ekranlarından takip edebilecek. Amedspor-Başakşehir maçının yayın bilgilerini aktardığımız haberimizde olduğu gibi, internet üzerinden izlemek isteyenlerin ise resmi dijital yayın kanallarını tercih etmesi gerekiyor. Yayın bilgileri karşılaşma öncesinde kanalın güncel yayın akışından da kontrol edilebilir.

BURSASPOR SON MAÇINI KAZANDI

Yeşil-beyazlı ekip, Esenler Erokspor karşılaşmasına galibiyetle geliyor. Bursaspor, ligin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Manisa FK’yi 2-1 mağlup etti. Kulüp, bu karşılaşmanın ardından Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına Özlüce’de başladı ve hafta boyunca çalışmalarını sürdürdü.

ESENLER EROKSPOR GALİBİYET ARIYOR

Esenler Erokspor ise sezonun ilk haftalarında istediği sonuçları almakta zorlandı. İstanbul temsilcisi ilk altı lig karşılaşmasında Sivasspor ile 0-0, Sarıyer ve Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Iğdır FK’ye 1-0 ve Kayserispor’a 3-0 mağlup olan ekip, Bodrum FK deplasmanından ise golsüz beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Bursa deplasmanı, konuk ekip açısından çıkış arayışının sürdüğü önemli karşılaşmalardan biri haline geldi.

ESENLER EROKSPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Karşılaşma öncesinde Esenler Erokspor cephesinde teknik direktör değişikliği de yaşandı. Kulüp, Kayserispor maçının ardından Mustafa Gürsel ile yollarını ayırırken teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman’ın getirildiğini duyurdu. Böylece İstanbul ekibi Bursa deplasmanına teknik heyette yaşanan değişimin ardından çıkacak.

1. LİG'DE 7. HAFTA HEYECANI

Bursaspor - Esenler Erokspor mücadelesi, 7. haftanın pazar akşamı oynanacak karşılaşmalarından biri olacak. Aynı gün Sivasspor-Muğlaspor ve Iğdır FK-Mardin 1969 Spor maçları saat 17.00’de, Fatih Karagümrük-Manisa FK karşılaşması ise saat 20.00’de oynanacak. Haftanın programı 14 Eylül Pazartesi günü yapılacak Kayserispor-İstanbulspor müsabakasıyla tamamlanacak.

RESMİ YAYIN KANALLARI TERCİH EDİLMELİ

Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverlerin yayın hakkına sahip kuruluşların resmi internet sitesi ve uygulamalarını kullanması önem taşıyor. Arama motorlarında karşılaşmalar öncesinde farklı “canlı izle” bağlantıları görülebilse de yayın hakkı bulunmayan platformlar yerine resmi yayıncıların kanalları tercih edilmeli. Maçın başlangıç saati, stat ve program bilgilerinde son dakika değişikliği ihtimaline karşı TFF, kulüpler ve yayıncı kuruluşun güncel duyuruları takip edilebilir.