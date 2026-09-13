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Sağlık kontrolünün ardından Van Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Çağla Öz Tançalan’ın emniyetteki işlemleri sürüyor. Tançalan’ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İstanbul’daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçakla Van Ferit Melen Havalimanı’na getirilen Tançalan, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Çağla Öz Tançalan da dün İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda ismi geçen Çağla Öz Tançalan’ın annesi N.O. İstanbul’da gözaltına alındı. Mehmet Fatih Tançalan’ın yakını M.S.T. ise 2 gün önce Van’ın Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.

Görüntülerin ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz Tançalan ile Mehmet Fatih Tançalan’ın geçen pazar günü Van’da gerçekleştirilen düğününe ilişkin görüntüler sosyal medyada ve basında geniş yer buldu.

VAN’da geçen pazar günü gerçekleştirilen ve görüntüleri sosyal medyada gündem olan düğünün ardından başlatılan soruşturma genişliyor. ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçundan tutuklanan, sosyal medyada ‘Vanlı Kara Haydar’ olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi Çağla Öz Tançalan, İstanbul’da gözaltına alınmasının ardından Van’a getirildi.

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