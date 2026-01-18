Alanya’daki teknoloji meraklılarının ve yatırımcıların da yakından takip ettiği küresel teknoloji dünyasında taşlar yerinden oynuyor. Tesla ve SpaceX gibi devlerin kurucusu Elon Musk, yapay zeka sektörünün liderleri OpenAI ve Microsoft’u hedef alan devasa bir hukuk mücadelesinin fitilini ateşledi. Musk, her iki şirketin kendisi üzerinden haksız bir zenginleşme sağladığını öne sürerek federal mahkemeye başvurdu.

TARİHİN EN YÜKSEK TAZMİNAT TALEPLERİNDEN BİRİ

Musk’ın mahkemeye sunduğu dilekçedeki rakamlar dudak uçuklatıyor. Teknoloji milyarderi, OpenAI ve Microsoft’un kendi erken dönem yatırımları ve katkıları sayesinde büyüdüğünü, ancak bu süreçten elde edilen devasa gelirden payına düşeni alamadığını savunuyor. Musk, "dolandırıldım" iddiasıyla 79 milyar dolar ile 134 milyar dolar arasında değişen rekor bir tazminat talep ediyor. İddiaya göre, Musk’ın katkılarıyla OpenAI 109 milyar dolara, Microsoft ise bu ortaklıktan 25 milyar dolara varan haksız kazanç elde etti.

38 MİLYON DOLARLIK BAŞLANGIÇ KRİZ YARATTI

Davanın temelinde Musk’ın 2015 yılında OpenAI’nin kuruluş aşamasında sağladığı yaklaşık 38 milyon dolarlık finansman yatıyor. Musk, bu hayati katkının şirketin bugünkü milyar dolarlık değerlemeye ulaşmasında kilit rol oynadığını belirtiyor. Ancak karşı cephe bu suçlamaları sert bir dille reddediyor. OpenAI kanadı, Musk’ın iddialarını "temelsiz" olarak nitelendirirken, bu hamleyi bir "taciz kampanyası" olarak görüyor. Microsoft ise haksız kazanç suçlamalarını kesin bir dille yalanlıyor.

NİSAN 2026’DA HESAPLAŞMA VAKTİ

Teknoloji dünyasının kilitlendiği bu dev hesaplaşma için tarih de belli oldu. Federal yargıç, davanın Nisan 2026’da Kaliforniya, Oakland’da jüri huzurunda görülmesine karar verdi. Yapay zeka teknolojilerinin geleceğini ve şirketlerin mali yapılarını derinden etkilemesi beklenen bu dava, önümüzdeki süreçte Alanya’dan dünyaya kadar teknolojiyi kullanan herkesin gündeminde kalmaya devam edecek.