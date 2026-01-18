Suriye’de iç savaşın seyri baş döndürücü bir hızla değişiyor. Türkiye’nin güney sınırının hemen ötesinde yaşanan ve Alanya’daki vatandaşların da bölgesel güvenlik ile göç hareketliliği açısından yakından takip ettiği çatışmalarda kritik bir eşik aşıldı. Suriye ordusu ve aşiret güçlerinin eş zamanlı operasyonlarıyla terör örgütü YPG/SDG, stratejik noktaları birer birer kaybediyor. Bölgeden gelen son haberler, örgütün büyük bir panik havasında olduğunu ve geri çekilirken kanlı eylemlere başvurduğunu ortaya koydu.

KAÇARKEN İNFAZ ETTİLER

Suriye ordusunun nokta operasyonlarıyla çember daralıyor. Rakka’ya sadece 5 kilometre mesafedeki stratejik Tabka ilçesi tamamen ordunun kontrolüne geçti. Ancak bölgedeki ilerleyiş sırasında korkunç bir tablo ortaya çıktı. Köşeye sıkışan terör örgütü YPG/SDG militanları, bölgeyi terk etmeden hemen önce hapishanelerdeki esirleri infaz etti. Ordunun ilerleyişini yavaşlatmak isteyen örgüt, kaçarken arkasında enkaz bırakarak 2 kritik köprüyü de havaya uçurdu.

PETROL VE GAZ SAHALARI EL DEĞİŞTİRDİ

Fırat Nehri’nin doğusunda ise dengeler tamamen değişti. ABD’nin bölgedeki üslerden çekilmesiyle oluşan otorite boşluğunu, ayaklanan yerel aşiret güçleri doldurdu. YPG/SDG işgalindeki Deyrizor ilinde kontrol büyük ölçüde aşiretlere geçti. Bölgenin ekonomik can damarı olan Ömer Petrol Sahası ve Kuniko Doğal Gaz Sahası terör örgütünden temizlendi. Aşiretler; Şehil, Havaic, Ziban ve Bağoz gibi pek çok kritik noktada hakimiyeti sağladı.

SİVİLLERE ROKETLİ İNTİKAM SALDIRISI

Sahadaki hakimiyetini kaybeden terör örgütü, namlusunu sivillere çevirdi. Deyrizor Valisi Gassan es-Seyyid Ahmed, örgütün yerleşim yerlerini havan mermileri ve roketlerle hedef aldığını duyurdu. Vali Ahmed, "Aşiretlerimiz vatanlarına dönüş için ayağa kalkmışken, örgüt sivilleri vuruyor. Bu suçlar cezasız kalmayacak" diyerek sert bir çıkış yaptı. Güvenlik riski nedeniyle Deyrizor'da kamu kurumlarında çalışmalar durduruldu ve halka "evden çıkmayın" çağrısı yapıldı.

HAVALİMANINDA YENİ DÖNEM VE BOMBA TUZAĞI

Bölgedeki kaosun ortasında Halep'ten bir normalleşme haberi geldi. Terör saldırıları nedeniyle 8 gündür kapalı olan Halep Uluslararası Havalimanı'nın, 20 Ocak Salı günü yeniden uçuşlara açılacağı bildirildi. Öte yandan güvenlik güçleri, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir kentinde büyük bir faciayı önledi. Park halindeki bomba yüklü bir araç, uzman ekiplerce son anda fark edilerek imha edildi. Suriye ordusu, bölgede yüzlerce YPG/SDG mensubunun teslim olduğunu açıkladı. Bölgedeki bu sıcak gelişmeler, sınır güvenliği ve mülteci geri dönüş senaryoları nedeniyle Alanya kamuoyu tarafından da dikkatle izleniyor.