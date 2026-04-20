ALANYA 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan otomobil sürücüsü R.Ö, “birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. R.Ö’nün sürücü belgesine ayrıca 2 yıl süreyle el konulmasına hükmedildi.

Mahkeme, safari aracı sürücüsü R. Y. hakkında ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Bu ceza 24 bin TL adli para cezasına çevrildi.

DURUŞMADA SAVUNMALAR VE TALEPLER

Karar duruşmasına taraf avukatları katılırken, mağdur avukatları her iki sanığın da cezalandırılmasını talep etti. Otomobil sürücüsü R.Ö.’nün avukatı, müvekkilinin yaklaşık 17 ay tutuklu kaldıktan sonra 14 Kasım 2024’te tahliye edildiğini belirterek beraat talebinde bulundu. Savunmada, kazaya karışan safari aracının teknik açıdan yetersiz olduğu, emniyet kemeri bulunmadığı ve kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı öne sürüldü. Ayrıca kazanın, araçlara su atılmasının ardından kısa süre içinde meydana geldiği iddia edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kaza, 3 Eylül 2023’te Mahmutlar Mahallesi’nde, D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Gazipaşa’dan Alanya yönüne ilerleyen safari aracı ile aynı yönde seyreden otomobilin çarpışması sonucu safari aracı takla atarak karşı şeride geçti. Araçta bulunan turistler yola savruldu.

Kazada Rus ve Kazakistan uyruklu 4 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü R. Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, yargılama sürecinde tahliye edilmişti. (Mehmet AL - ÖZEL HABER)

Kaynak: Haber Merkezi