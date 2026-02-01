Daha önce Survivor 2023’te şampiyonluk yaşayan, 2024 All Star kadrosunda da yer alan Karatay’ın son görüntüleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Dominik’te ekrana gelen son bölümlerin ardından Karatay’ın yüz hatlarındaki değişim dikkat çekti. Özellikle yüz bölgesindeki detaylar üzerinden yapılan paylaşımlar, sosyal medyada tartışma başlattı. Bazı kullanıcılar görüntüyü doğal bulmadıklarını ifade ederken, bazıları ise eleştirilerin abartılı olduğunu savundu.

ESTETİK AÇIKLAMALARI YENİDEN HATIRLANDI

Nefise Karatay, geçmişte katıldığı Panorama Podcast programında estetikle ilgili merak edilen sorulara açık yanıtlar vermişti. Karatay o açıklamasında dudak dolgusu, diş estetiği ve saç kaynak işlemleri yaptırdığını, ancak çene ve yüz hatlarına yönelik ileri düzey bir estetik müdahalesinin olmadığını söylemişti.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Son bölümlerde izleyicilerin bir kısmı Karatay’ın yüzündeki değişimi farklı yorumlarken, bazı takipçiler de bu tür değerlendirmelerin gereksiz olduğunu dile getirdi. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar, Survivor 2026’nın en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Nefise Karatay cephesinden ise son tartışmalara ilişkin henüz yeni bir açıklama gelmedi.