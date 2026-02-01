Antalya yeni haftaya da yağmurla giriyor. Kent genelinde sağanak yağışın hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Antalya’da kış şartları bu hafta da kendini bırakmıyor. Yaklaşık 10 gündür aralıklarla etkili olan yağışlı hava, 2 Şubat Pazartesi günü itibarıyla yeniden kent genelinde etkisini gösterecek.

ANTALYA GENELİNDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteorolojik verilere göre, pazartesi günü Antalya genelinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı kent merkezinde en düşük 12, en yüksek 16 derece seviyelerinde seyredecek.

Yağışla birlikte özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafikte görüş mesafesinin azalması, bazı bölgelerde ise su birikintileri oluşması bekleniyor.

Bazı mahallelerde kaldırımlar yine ıslak… Evden çıkarken şemsiye almayanlar pişman olabilir.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Yetkililer, devam eden yağışlar nedeniyle sel ve su baskını riski bulunan bölgelerde vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu. Özellikle alt geçitler, dere yataklarına yakın noktalar ve eğimli sokaklarda tedbir çağrısı yapıldı.

Hafta boyunca yağışın aralıklarla sürmesi beklenirken, rüzgarın zaman zaman kuvvetlenebileceği belirtiliyor.

GÜNLÜK HAYATTA NE ANLAMA GELİYOR?

Bu hava şartları, sabah işe gidenler için ıslak yollar, esnaf için sakin sokaklar, evde kalanlar için ise uzayan faturalar demek. Isınma ihtiyacı azalmıyor, çamaşır kurutmak zorlaşıyor…

Biraz daha sürecek gibi.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü