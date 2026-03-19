Alanya, Ramazan Bayramı tatili ile birlikte yoğun bir ziyaretçi akınına sahne oldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen tatilciler, özellikle sahil hattı ve tarihi alanlarda gözle görülür bir kalabalık oluşturdu.

ANKARA, KONYA VE İSTANBUL DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Edinilen bilgilere göre Alanya’ya gelen tatilcilerin büyük bölümü Ege ve Marmara bölgelerinden geldi. Buna karşılık Ankara, Konya ve İstanbul gibi büyükşehirlerden gelen ziyaretçi sayısının diğer bölgelere kıyasla daha düşük kaldığı görüldü.

SAHİL VE TARİHİ NOKTALARDA YOĞUNLUK

Bayram tatilini fırsat bilen ziyaretçiler, Alanya’nın deniz, güneş ve tarihi zenginliklerini değerlendirmek için özellikle Kleopatra Plajı çevresi, Damlataş ve kale bölgesinde yoğunluk oluşturdu. Gün boyu süren hareketlilik akşam saatlerinde de devam etti.

ESNAF MEMNUN

Yerel işletmeler, bayram süresince doluluk oranlarının yüksek seyrettiğini belirtti. Kafe, restoran ve turizm işletmelerinde yaşanan yoğunluk, sezon öncesi esnaf için olumlu bir tablo ortaya koydu.

Bayram tatilinin son günlerine girilirken, şehirdeki yoğunluğun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.