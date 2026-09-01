Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk uzun milli maç dönemi eylül ayının ikinci yarısında başlayacak. FIFA'nın uluslararası maç takviminde yaptığı düzenleme doğrultusunda 21 Eylül-6 Ekim arasındaki dönem milli takımlara ayrılacak. Bu süreç, kulüpler açısından lig temposuna verilen alışılmış milli aralardan daha uzun bir takvim oluştururken, A Milli Futbol Takımı da UEFA Uluslar Ligi'nde dört karşılaşmaya çıkacak.

MİLLİ ARA 16 GÜNLÜK DÖNEMİ KAPSIYOR

Yeni takvim düzeninde eylül sonu ve ekim başındaki milli maçlar tek ve geniş bir pencere içerisinde toplandı. 21 Eylül'de başlayıp 6 Ekim'de sona erecek 16 günlük süreçte Avrupa'daki milli takımlar UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarını oynayacak. UEFA'nın resmi fikstürüne göre organizasyonun lig aşaması 24 Eylül'de başlayacak. A, B ve C liglerindeki takımlar grup aşamasında toplam altışar karşılaşmaya çıkacak ve lig aşaması kasım ayında tamamlanacak.

Bu sistem kulüp futbolunun takvimini de doğrudan etkiliyor. Milli takımlara oyuncu gönderen kulüpler, futbolcuların milli takım kamplarına katılması ve karşılaşmaların ardından takımlarına dönmesi nedeniyle hazırlık programlarını uluslararası takvime göre düzenliyor. Milli aralar aynı zamanda teknik ekipler açısından ligde geride kalan bölümün değerlendirilmesi, antrenman programlarının yenilenmesi ve milli takımlara gitmeyen oyuncularla çalışmaların sürdürülmesi için ayrı bir dönem anlamına geliyor.

TÜRKİYE İLK KEZ A LİGİ'NDE

A Milli Futbol Takımı açısından 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi farklı bir önem taşıyor. Ay-yıldızlı ekip organizasyon tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek. Türkiye, A1 Grubu'nda Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak. Avrupa futbolunun üst düzey milli takımlarının bulunduğu A Ligi'nde grup karşılaşmaları, Türkiye'nin yeni seviyedeki rekabet gücünü göstermesi açısından önemli bir sınav olacak.

İLK DÖRT MAÇ 11 GÜNE SIĞACAK

Türkiye'nin yoğun milli maç programı 25 Eylül'de Fransa karşılaşmasıyla başlayacak. Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadelenin ardından ay-yıldızlılar 28 Eylül'de İtalya'yı Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde ağırlayacak. Milli takım daha sonra deplasman bölümüne geçerek 2 Ekim'de Belçika ile Liege'deki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda, 5 Ekim'de ise İtalya ile Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre bu dört karşılaşmanın tamamı Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

Program, Türkiye'nin 11 günlük süre içerisinde dört üst düzey milli karşılaşma oynamasını gerektiriyor. Karşılaşmalar arasındaki kısa süreler nedeniyle oyuncuların fiziksel durumlarının yönetimi, seyahat programları ve kadro planlaması teknik ekip açısından öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. Kulüpler bakımından ise milli takımlara gönderilen futbolcuların maç yükü ve dönüş süreci, lig yeniden başladığında kadro planlamasında göz önünde bulundurulacak unsurlar arasında yer alacak.

KOCAELİ VE BURSA MİLLİ TAKIMI AĞIRLAYACAK

Türkiye'nin ilk iki karşılaşmasının farklı şehirlerde oynanması, milli takım maçlarının İstanbul dışındaki kentlere taşınması uygulamasının da devamı niteliğinde olacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı programa göre Fransa karşılaşmasına Kocaeli, İtalya karşılaşmasına ise Bursa ev sahipliği yapacak. Milli takım daha önce de farklı şehirlerde resmi karşılaşmalar oynayarak tribün desteğini ülkenin farklı bölgelerine taşımıştı.

GRUP KASIM AYINDA TAMAMLANACAK

Eylül-ekim dönemindeki dört karşılaşmanın ardından UEFA Uluslar Ligi'ne yaklaşık bir aylık ara verilecek. Türkiye, A1 Grubu'ndaki beşinci maçında 12 Kasım'da Belçika'yı sahasında ağırlayacak. Ay-yıldızlı ekip lig aşamasındaki son karşılaşmasını ise 15 Kasım'da Fransa deplasmanında oynayacak. Böylece Türkiye, grup aşamasını üç iç saha ve üç deplasman olmak üzere toplam altı karşılaşmayla tamamlayacak.

ULUSLAR LİGİ'NDE YOĞUN TAKVİM

UEFA'nın resmi programına göre 2026-2027 Uluslar Ligi lig aşaması 24 Eylül'de başlayıp 17 Kasım'da sona erecek. İlk dört maç gününün eylül sonu ile ekim başında yoğunlaştırılması, Avrupa'daki kulüp liglerinde de uzun bir milli ara oluşmasına neden olacak. Süper Lig ekipleri açısından bu dönem, milli takımlara giden oyuncuların olmadığı bir çalışma sürecini beraberinde getirirken, milli futbolcular için kısa aralıklarla oynanacak karşılaşmalar nedeniyle yoğun bir maç ve seyahat programı anlamına gelecek.