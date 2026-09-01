Manavgat'ta site içerisinde bulunan 2+1 daire, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılıyor. Ilıca Mahallesi’ndeki Spring 2 Sitesi’nde yer alan taşınmaz için 5 milyon 500 bin TL muhammen bedel belirlendi. Satışa ilişkin ihale 24 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

DAİRE 86 METREKARE BRÜT ALANA SAHİP

Satış ilanındaki bilgilere göre taşınmaz, Ilıca Mahallesi 402 ada 17 parsel üzerinde bulunuyor. Toplam 12 bin 632 metrekare yüzölçümüne sahip ana taşınmaz üzerinde 8 betonarme apartman bloğundan oluşan site yer alıyor. Satışa çıkarılan bağımsız bölüm ise A Blok’un 2. katındaki 12 numaralı mesken olarak tapu kayıtlarında bulunuyor.

Onaylı mimari projeye göre yaklaşık 86 metrekare brüt kullanım alanına sahip 2+1 dairede oturma odası ve mutfak, iki oda, iki banyo, hol ve üç balkon bulunuyor. Dairenin zeminlerinin ağırlıklı olarak seramik kaplı olduğu, mutfakta granit mermer tezgâh ile MDF dolapların kullanıldığı belirtiliyor. Banyolarında lavabo, klozet ve duş kabini bulunan taşınmazın ilan kapsamındaki değerlendirmede tadilat ihtiyacı olmadığı ifade ediliyor.

SİTEDE HAVUZDAN TENİS KORTUNA SOSYAL ALANLAR VAR

Dairenin bulunduğu Spring 2 Sitesi’nin ortak kullanım alanları da satış ilanının öne çıkan bölümleri arasında. Site içerisinde açık ve kapalı yüzme havuzları, çocuk havuzu, çocuk oyun alanı, fitness salonu, hamam, sauna, soyunma ve duş alanları ile bar-kafe ve tenis kortu bulunuyor. Açık otopark, güvenlik ve ortak alanlarda kablosuz internet hizmetinin yanı sıra site sakinleri için anlaşmalı plaja ücretsiz servis sağlandığı da ilanda belirtiliyor.

ILICA TURİZM BÖLGELERİNE YAKIN KONUMDA

Ilıca, Manavgat’ın turizm hareketliliğinin yoğun olduğu Side ve çevresiyle bağlantılı yerleşim alanlarından biri konumunda. Manavgat Belediyesi’nin 2025-2029 Stratejik Planı’nda Side’nin batısında Ilıca Mahallesi’nin bulunduğu belirtilirken, Side ve çevresinin ilçenin turizm potansiyelindeki önemli rolüne işaret ediliyor. Bölgenin düz arazi yapısı ve kıyı kesimleriyle bağlantısı, konut ve turizm amaçlı yapılaşmanın gelişmesinde etkili unsurlar arasında gösteriliyor.

Satış ilanında dairenin denize yaklaşık 5 dakika, Manavgat ilçe merkezi ile Side Turizm Merkezi’ne yaklaşık 10 dakika ve Antalya Havalimanı’na yaklaşık 45 dakika ulaşım mesafesinde olduğu ifade ediliyor. Yakın çevrede Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, Ilıca Belediyesi Hüsnü Karamancı Kent Parkı ve Ilıca Stadyumu gibi noktaların bulunduğu, bölgeye özel araçların yanı sıra toplu taşıma araçlarıyla ulaşılabildiği belirtiliyor.

SGK'NIN GAYRİMENKUL SATIŞLARI NASIL YAPILIYOR?

SGK’nın gayrimenkul satışlarında süreç, Kurumun taşınmazlarının elektronik ortamda satışına ilişkin mevzuat çerçevesinde yürütülüyor. SGK’nın resmi satış duyurularına göre Kuruma ait gayrimenkuller Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma yöntemiyle satışa sunulabiliyor. İhaleye katılmak isteyenler taşınmaza ait ihale dokümanlarını e-Devlet Kapısı üzerinden SGK Elektronik Satış Portalına giriş yaparak inceleyebiliyor.

SGK’nın benzer gayrimenkul satış ilanlarında, ihaleye katılım için ilgili taşınmaz adına belirlenen teminatın süresi içerisinde yatırılması gerekiyor. Teminat ve başvuru koşulları taşınmazın ihale şartnamesinde ayrıntılı şekilde düzenleniyor. Bu nedenle ihaleye teklif vermeyi planlayanların yalnızca satış ilanındaki özet bilgilerle hareket etmek yerine tapu bilgilerini, imar durumunu, bağımsız bölümün hukuki durumunu, şartnameyi ve ödeme koşullarını ayrıntılı olarak incelemesi önem taşıyor.

AÇIK ARTIRMADA MUHAMMEN BEDEL NE ANLAMA GELİYOR?

İlanda açıklanan 5 milyon 500 bin TL, taşınmaz için belirlenen muhammen bedeli ifade ediyor. Muhammen bedel, açık artırma sürecinde taşınmaz için esas alınan tahmini değeri gösterirken, nihai satış bedeli ihale sürecinde oluşacak tekliflere göre şekillenebiliyor. Dolayısıyla satış ilanındaki rakam, taşınmazın açık artırma sonunda kesin olarak bu bedelle el değiştireceği anlamına gelmiyor.

İHALEYE GİRECEKLER ŞARTNAMEYİ İNCELEMELİ

SGK’nın resmi duyurularında gayrimenkul satışlarıyla ilgili ilan bilgilerinin genel bilgi niteliğinde olduğu, ayrıntılı hükümlerin ihale dokümanlarında yer aldığı vurgulanıyor. Ayrıca Kurumun gayrimenkul satış ihalelerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmadığı ve ihale sonucunu onaylayıp onaylamama konusunda ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili olduğu belirtiliyor. Bu nedenle teklif öncesinde elektronik satış portalındaki güncel şartnamenin kontrol edilmesi, taşınmazın mümkünse yerinde görülmesi ve tapu-imar bilgilerinin teyit edilmesi gerekiyor.

SGK BENZER TAŞINMAZLARI DA İHALEYLE SATIYOR

SGK’nın gayrimenkulleri açık artırmayla değerlendirmesi yalnızca Manavgat’taki bu daireyle sınırlı değil. Kurum, farklı dönemlerde Türkiye’nin çeşitli illerindeki konut, arsa, iş yeri ve diğer taşınmazlarını Elektronik Satış Portalı üzerinden ihaleye çıkarıyor. 2026 yılı içerisinde de farklı illerde Kuruma ait taşınmazlar için benzer satış ilanları yayımlandı. Bu uygulama kapsamında ilgililer, ilan edilen sürelerde başvuru ve teminat işlemlerini tamamladıktan sonra elektronik açık artırma sürecine katılabiliyor.

Manavgat Ilıca’daki 2+1 daireyi satın almak isteyenler açısından 24 Eylül 2026 tarihindeki ihale öncesinde şartname ve taşınmaza ilişkin resmi kayıtların incelenmesi önem taşıyor. Site içerisindeki sosyal donatılar, Side ve kıyı turizm bölgesine ulaşım olanakları ile taşınmazın mevcut fiziki özellikleri ihale sürecinde ilgililerin değerlendireceği başlıca unsurlar arasında yer alıyor.