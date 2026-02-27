Konya ile Antalya arasındaki en kritik ulaşım arterlerinden biri olan Konya-Antalya Karayolu’nun Eynif Ovası kesimi, son zamanlarda yaşanan aşırı yağışlar sonrası yoğun su birikintisiyle adeta göle dönüşmüştü. Sularla kaplanan karayolunda dikkat çeken bir görüntü ise içerik üreticisi İhsan Bayık’tan geldi. Bayık, asfaltın tamamen su altında kaldığı noktada jet sörf yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bayık, görüntülerde “Doğa kendisine ait olanı geri aldı” ifadelerini kullandı.

Bayık videoda şu sözlere yer verdi:

“Arkadaşlar şu anda Konya-Antalya Karayolu’nda, Konya’dan Antalya güzergâhına doğru ilerlemekteyim. Burası Eynif Ovası. Tam 38 sene sonra doğa kendisine ait olanı geldi ve aldı. Şu anda bir karayolunun üzerinde, şaka gibi ama jet sörf ile ilerliyorum.”

Öte yandan Bayık’ın paylaştığı bu görüntüler vatandaşlar arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı vatandaşlar, Konya-Antalya Karayolu’nun sular altında kalmasını eleştirerek, bölgede mühendislik ve altyapı planlamasıyla ilgili hata olabileceğini öne sürdü.

Kaynak: Haber Merkezi