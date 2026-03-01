İran’da siyasi dengeleri sarsan gelişmenin ardından gözler Tahran’a çevrildi. İran basınında yer alan haberlere göre, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail’in ortak saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından, Anayasa Koruma Konseyi üyesi Ali Rıza Arafi geçici liderlik konseyine seçildi.
GEÇİCİ LİDERLİK KONSEYİ DEVREDE
İran Anayasası’na göre dini liderin görevini sürdürememesi durumunda geçici bir liderlik mekanizması devreye giriyor. İran basınındaki bilgilere göre Arafi, bu süreçte ülke yönetiminde yetkili olacak konseyde yer alacak isimlerden biri oldu.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
İranlı yetkililerden konuya ilişkin kapsamlı bir resmi açıklama henüz gelmedi. Söz konusu iddiaların uluslararası diplomasi ve bölgesel güvenlik dengeleri açısından önemli sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.
BÖLGESEL ETKİSİ NE OLUR?
Ortadoğu’da zaten yüksek seyreden tansiyonun bu gelişmeyle birlikte daha da artabileceği değerlendiriliyor. İran’da yaşanacak olası bir liderlik değişimi, enerji piyasalarından küresel güvenlik politikalarına kadar geniş bir etki alanı yaratabilir.
Gelişmelere ilişkin resmi açıklamaların gelmesiyle birlikte sürecin netleşmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi