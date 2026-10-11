Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı tur otobüsü kazasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bursa'dan Denizli'deki kaplıcalara gitmek üzere yola çıkan otobüsün, kazadan saatler önce yolcu aldığı ve hareket ettiği anlar kaydedildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekici çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. https://t.co/AoK0vP4P1a https://t.co/QxEz6ghczE — TRT HABER (@trthaber) October 11, 2026

OTOBÜSÜN BURSA'DAN HAREKET ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Anadolu Ajansı'nın 11 Ekim 2026 tarihli haberine göre, kazaya karışan 16 AED 124 plakalı tur otobüsünün Bursa'nın Osmangazi ilçesinden ayrıldığı anlara ait güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde İstanbul otobanında tur otobüsü ile çekicinin karıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. https://t.co/cuZuSoparm — Asayiş Berkemal (@asayisberkemal0) October 11, 2026

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otobüsün saat 06.30 sıralarında yolcu aldığı, sürücünün iş yerine gelerek çalışanlarla tokalaştığı ve aracın saat 06.31'de hareket ettiği görülüyor.

Turu düzenleyen ve otobüsü kullanan Metin Yavuz'un hareket saatinden önce Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerindeki bir restoranda bulunduğu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsün yolcularıyla birlikte Denizli'deki kaplıcalara gitmek üzere Bursa'dan ayrıldığı öğrenildi.

KAZA AKHİSAR GİŞELERİ YAKININDA MEYDANA GELDİ

Feci kaza, 11 Ekim 2026 Pazar günü Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İzmir istikametine ilerleyen tur otobüsü ile 78 YE 166 plakalı, kereste yüklü TIR çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki araç da refüje devrildi.

Manisa Valiliği, kazaya ilişkin ihbarın saat 11.11'de alındığını açıkladı. Bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Valiliğin paylaştığı verilere göre kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZANIN NEDENİNE İLİŞKİN İLK BULGULAR

Tur otobüsünün Akhisar gişelerini geçtikten sonra geri manevra yaptığı sırada arkadan gelen kereste yüklü TIR ile çarpıştığı değerlendiriliyor.

Kazanın kesin oluş şeklinin belirlenmesi için başlatılan adli inceleme sürüyor. Güvenlik kamerasına yansıyan Bursa'daki hareket görüntüleri ise kazanın meydana geldiği anı değil, otobüsün yolculuğa başladığı saatleri gösteriyor.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada yaralanan tur otobüsü sürücüsü, Akhisar'daki özel bir hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. Sürücü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazayla ilgili Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın üç Cumhuriyet savcısı tarafından yürütüldüğünü açıkladı. Kazanın meydana geliş şekli ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla incelemeler devam ediyor.

SAĞLIK BAKANI YARALILARIN SON DURUMUNU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 11 Ekim'de yaptığı açıklamada kazada yaralanan 27 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

Bakan Memişoğlu'nun paylaştığı verilere göre yaralılardan 1'inin sağlık durumu ağır, 18'inin orta, 8'inin ise iyi olarak değerlendirildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

MANİSA VALİSİ ÖZKAN KAZA YERİNDE İNCELEME YAPTI

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, kazanın ardından olay yerine giderek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Özkan, otobüste 34 yolcu bulunduğunu, 3 mürettebat ile TIR sürücüsünün de kazaya karışan araçlarda olduğunu açıkladı.

Vali Özkan, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda olay yeri incelemelerinin sürdüğünü belirterek trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kazaya ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, otobüsün Bursa'dan hareket saatini ve yolculuğun başlangıcını belgeliyor. Çarpışmanın kesin nedeni ise adli soruşturma ve teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşecek.