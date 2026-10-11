Alanya’da ekim ayının ortalarına yaklaşılmasına rağmen yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Güncel meteorolojik tahminlere göre ilçede bugün parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hâkim olacak. Sabah saatlerinde 18 derece civarında seyreden sıcaklık, öğle saatlerinde 29 dereceye kadar ulaşacak.

ALANYA’DA BUGÜN YAĞMUR BEKLENİYOR MU?

11 Ekim Pazar günü Alanya’da yağış ihtimali düşük seviyelerde kalacak. Gün boyunca zaman zaman bulutlanma görülse de güneş yüzünü göstermeye devam edecek. Öğle saatlerinde sıcaklığın 28-29 derece arasında seyretmesi, akşam saatlerinde ise 21-23 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

Gündüz saatlerinde yağış ihtimali yüzde 25 olarak tahmin edilirken, gece saatlerinde bu oran yüzde 5'e düşüyor.

PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DEĞİŞİYOR

Alanya’da yeni haftayla birlikte hava koşullarının değişmesi bekleniyor. 12 Ekim Pazartesi günü ilçede yer yer sağanak yağış tahmin edilirken, en yüksek sıcaklığın 23 dereceye gerileyeceği öngörülüyor.

Özellikle öğleden sonra sağanak yağış ihtimali artacak. Akşam saatlerinde ise gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilecek. Pazartesi günü yağış olasılığının yüzde 65'e ulaşması bekleniyor.

ALANYALILARA HAVA DURUMU UYARISI

Pazar gününü dışarıda geçirmek isteyen vatandaşları sıcak ve büyük ölçüde güneşli bir hava bekliyor. Ancak pazartesi günü plan yapacak vatandaşların yağış ihtimalini dikkate almaları gerekiyor.

Meteorolojik tahminlere göre iki gün arasında gündüz sıcaklıklarında yaklaşık 6 derecelik düşüş yaşanacak.