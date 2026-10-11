Dün saat 19.00 sıralarında Fığla Mahallesi, Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkamada bir araya gelen Halil.T, Adem Tüysüzoğlu ve Ahmet Çatar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandılar. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet Çatar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çatar’ ın ardından Adem Tüysüzoğlu’nda bu sabaha karşı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Halil T’nin yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor. Polis tarafından olayla ilgili devam ediyor. Mehmet AL
Alanya’da silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye yükseldi
Alanya’da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada Ahmet Çatar’ ın ardından hastaneye kaldırılan Adem Tüysüzoğlu da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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