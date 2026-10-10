Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) 10 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde sandık sonuçları netleşti. Mustafa Tuna'nın desteklediği kırmızı liste ile Eray Erdem'in desteklediği mavi liste arasında geçen yarışta 24 meslek komitesinin 14'ünde kırmızı, 10'unda ise mavi liste öne çıktı.

Seçime ilişkin 98 sayfalık tutanak dosyasında yer alan 35 sandığın sonuçlarına göre kırmızı liste toplam 3 bin 221, mavi liste ise 2 bin 875 oy aldı. Liste bazında hesaplanan 6 bin 96 geçerli oyun yüzde 52,84'ü kırmızı, yüzde 47,16'sı mavi listeye yazıldı.

Bu rakamlar ayrı bir başkanlık seçiminin sonucu değil, meslek komitelerindeki liste oylarının toplamını gösteriyor.

MECLİSTE 35'E 26 ÜSTÜNLÜK

Seçimin ardından oluşan 61 kişilik ALTSO Meclisi'nde kırmızı liste 35, mavi liste 26 asil üyelik elde etti.

Böylece kırmızı liste meclis üyeliklerinin yüzde 57,38'ini, mavi liste ise yüzde 42,62'sini kazandı. İki liste arasındaki 346 oyluk toplam fark, meclis üyeliği dağılımına 9 sandalye olarak yansıdı.

Komite bazında elde edilen sonuçlar, kırmızı listenin yalnızca kazandığı komite sayısında değil, meclis temsilinde de üstünlük sağladığını ortaya koydu.

8 BİN 584 SEÇMENDEN 6 BİN 156'SI OY KULLANDI

ALTSO seçimlerinde kayıtlı 8 bin 584 seçmenden 6 bin 156'sı sandığa giderek oy kullandı. Katılım oranı yüzde 71,71 olarak hesaplandı.

Seçmenlerin 2 bin 428'i oy kullanmadı. Sandık tutanaklarına göre 6 bin 96 geçerli, 57 geçersiz oy kaydedildi. Oy kullanan seçmen sayısıyla zarf toplamı arasında ise üç adetlik fark bulunuyor.

Katılımın en yüksek olduğu komite yüzde 88,96 ile 7. komite oldu. Bu komitede kayıtlı 154 seçmenin 137'si oy kullandı. İkinci sırada yüzde 87,04 katılımla 3. komite, üçüncü sırada yüzde 83,56 ile 16. komite yer aldı.

En düşük katılım ise yüzde 52,98 ile 1. komitede gerçekleşti. Bu komiteyi yüzde 55,70 ile 19. komite ve yüzde 59,41 ile 20. komite izledi.

SEÇİMİN EN ÇEKİŞMELİ YARIŞI 8. KOMİTEDE YAŞANDI

Seçimlerin en dikkat çekici sonuçlarından biri 8. meslek komitesinde ortaya çıktı. Kırmızı liste 191, mavi liste 189 oy aldı. Yalnızca iki oy farkla kazanılan komite, kırmızı listeye üç meclis üyeliği kazandırdı.

Bu komitedeki iki sandığın sonuçları da yarışın ne kadar çekişmeli geçtiğini gösterdi. İlk sandıkta mavi liste 94'e 83 öndeyken, ikinci sandıkta kırmızı liste 108'e 95 üstünlük sağladı. Böylece toplam sonuç kırmızı liste lehine değişti.

9. komitede mavi liste 46'ya 42, 7. komitede 70'e 65 üstünlük sağladı. 3. komiteyi kırmızı liste 74'e 67, 6. komiteyi mavi liste 105'e 97 kazandı.

1. komitede ise kırmızı liste 131, mavi liste 121 oy aldı.

Toplam altı komite 10 veya daha az oy farkıyla sonuçlandı. Bu altı komitedeki 14 meclis üyeliğinin 8'ini kırmızı, 6'sını mavi liste kazandı.

KIRMIZI LİSTEYE EN BÜYÜK DESTEK 2. KOMİTEDEN

Kırmızı listenin en yüksek oy farkını elde ettiği komite 2. meslek komitesi oldu. Mustafa Tuna'nın desteklediği liste burada 276 oy alırken mavi liste 132 oyda kaldı. Kırmızı liste 144 oy farkla komitenin üç meclis üyeliğini kazandı.

13. komitede kırmızı liste 262, mavi liste 147 oy aldı. Aradaki fark 115 oldu.

14. komitede ise kırmızı liste 156 oyla, 75 oy alan mavi listeyi 81 oy geride bıraktı.

Bu üç komitede kırmızı listenin elde ettiği toplam üstünlük 340 oya ulaştı. İki listenin genel toplamları arasındaki farkın 346 oy olduğu dikkate alındığında, 2, 13 ve 14. komitelerin seçim sonucundaki belirleyici rolü öne çıktı.

Diğer 21 komitenin toplamında kırmızı listenin net üstünlüğü yalnızca 6 oy oldu.

MAVİ LİSTE 15 VE 17. KOMİTELERDE GÜÇLÜ ÇIKTI

Eray Erdem'in desteklediği mavi liste, en yüksek oy farkını 15. komitede elde etti. Mavi liste 191 oy alırken kırmızı liste 115 oyda kaldı. Böylece 76 oy farkla üç meclis üyeliği kazanıldı.

17. komitede mavi liste 285, kırmızı liste 218 oy aldı. Mavi liste bu komitedeki dört meclis üyeliğinin tamamını kazandı.

24. komitede ise mavi liste 103 oyla, 45 oy alan kırmızı listeye 58 oy fark attı.

Mavi listenin oy oranı bakımından en güçlü sonucu da 24. komitede gerçekleşti. Bu komitede mavi listenin oy oranı yüzde 69,59'a ulaştı.

Kırmızı listenin en yüksek oy oranı ise yüzde 67,65 ile 2. komitede kaydedildi.

EN BÜYÜK İKİ KOMİTEDE OYLAR NEREDEYSE EŞİT

Seçimlerde en fazla kayıtlı seçmene sahip iki meslek komitesi, 5 ve 17. komiteler oldu.

988 kayıtlı seçmeni bulunan 5. komitede 710 seçmen oy kullandı. Geçerli 708 oyun 389'unu kırmızı, 319'unu mavi liste aldı. Kırmızı liste dört meclis üyeliği kazandı.

847 kayıtlı seçmeni bulunan 17. komitede ise 507 kişi oy kullandı. Geçerli 503 oyun 285'i mavi, 218'i kırmızı listeye yazıldı. Dört meclis üyeliği mavi listenin oldu.

Bu iki komitede toplam 1.211 geçerli oy kullanıldı. Söz konusu rakam, bütün geçerli oyların yüzde 19,87'sine karşılık geliyor.

İki komitenin oyları birlikte değerlendirildiğinde kırmızı listenin 607, mavi listenin 604 oy aldığı görülüyor.

Dolayısıyla en büyük iki komitenin toplam oy farkına etkisi kırmızı liste lehine yalnızca üç oy oldu. Sekiz meclis üyeliği de iki liste arasında dörder üyelik olarak paylaşıldı.

SANDIK SONUÇLARI BAZI KOMİTELERDE TABLOYU DEĞİŞTİRDİ

Seçimlerde bazı komitelerin sonucu, sandıklar arasındaki oy farklılıklarıyla belirlendi.

1. komitede ilk sandıkta mavi liste 90, kırmızı liste 77 oy aldı. Ancak ikinci sandıkta kırmızı listenin 54'e 31 üstünlük sağlamasıyla komite 131'e 121 kırmızı listenin oldu.

20. komitede de benzer bir tablo yaşandı. İlk sandıkta kırmızı liste 72'ye 67 öndeyken ikinci sandıkta mavi liste 85'e 55 üstünlük sağladı. Böylece komiteyi mavi liste 152'ye 127 kazandı.

17. komitede ise mavi liste üç sandığın tamamında öne çıktı. Sandıklarda sırasıyla 97'ye 74, 93'e 82 ve 95'e 62 sonuçları kaydedildi.

ALTSO SEÇİMLERİNDE 24 KOMİTENİN TAM SONUÇLARI

Aşağıdaki tabloda komitelerin liste bazında hesaplanan oyları ve kazanan listelerin elde ettiği meclis üyelikleri yer alıyor.

Komite Kırmızı Mavi Kazanan Meclis 1 131 121 Kırmızı 3 2 276 132 Kırmızı 3 3 74 67 Kırmızı 2 4 78 112 Mavi 3 5 389 319 Kırmızı 4 6 97 105 Mavi 2 7 65 70 Mavi 2 8 191 189 Kırmızı 3 9 42 46 Mavi 2 10 98 143 Mavi 3 11 115 62 Kırmızı 2 12 127 69 Kırmızı 2 13 262 147 Kırmızı 3 14 156 75 Kırmızı 2 15 115 191 Mavi 3 16 100 80 Kırmızı 2 17 218 285 Mavi 4 18 92 60 Kırmızı 2 19 49 32 Kırmızı 2 20 127 152 Mavi 3 21 224 182 Kırmızı 3 22 61 85 Mavi 2 23 89 48 Kırmızı 2 24 45 103 Mavi 2 Toplam 3.221 2.875 14–10 61

Not: 9 ve 21. komitelerde bazı adayların bireysel oyları farklılık gösteriyor. Tabloda liste karşılaştırmasına esas alınan değerler kullanıldı.

TUTANAKLARDA DİKKAT ÇEKEN KAYIT FARKLILIKLARI

Seçim tutanaklarında bazı sandıkların zarf sayıları ile oy kullanan seçmen sayıları arasında farklılıklar bulunduğu görüldü.

6. komitede 205 seçmenin oy kullandığı belirtilirken 204 zarf kaydedildi. Bunların 202'si geçerli, ikisi geçersiz olarak tutanağa geçti.

13. komitede sandık bazındaki zarf sayılarının toplamı ile birleştirme tutanağındaki zarf sayısı arasında bir adetlik farklılık bulunuyor.

23. komitede ise 138 seçmenin oy kullandığı, 137 zarf bulunduğu ve 137 geçerli oy sayıldığı belirtiliyor. Tutanakta bir eksik zarf kaydı yer alıyor.

Ayrıca 9 ve 21. komitelerde bazı adayların bireysel oy sayılarının aynı liste içindeki diğer adaylardan farklı olduğu görülüyor.

Bu kayıt farklılıkları tek başına seçimde usulsüzlük bulunduğu anlamına gelmiyor. İncelenen sonuçlara göre söz konusu farklılıklar, komiteleri kazanan listeleri ve 35'e 26 meclis üyeliği dağılımını değiştirmiyor.

ALTSO'DA YENİ DÖNEMİN MECLİS ARİTMETİĞİ OLUŞTU

10 Ekim seçimlerinin ardından ALTSO'da yeni dönemin meslek komitesi ve meclis üyeliği dağılımı şekillendi.

Mustafa Tuna'nın kırmızı listesi 14 komiteden 35 meclis üyeliği çıkararak mecliste sayısal çoğunluğu elde etti. Eray Erdem'in mavi listesi ise 10 komiteden 26 meclis üyeliği kazandı.

Böylece ALTSO'daki seçim yarışı, hem komite sayısı hem de meclis temsilinde kırmızı listenin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ancak meslek komitesi seçimlerinde elde edilen bu sonuç, ayrı yapılacak yönetim organı ve başkanlık seçimleriyle karıştırılmamalı. Odanın yeni dönem yönetim yapısı, ilgili seçim süreçlerinin tamamlanmasıyla kesinleşecek.