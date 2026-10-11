Marmara Denizi'nde 10 Ekim Cumartesi akşamı meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından Yalova açıklarında yeni sarsıntılar kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) son depremler listesine göre, bölgede gece boyunca farklı büyüklüklerde depremler yaşandı.

AFAD DEPREMLERİN MERKEZ ÜSSÜNÜ AÇIKLADI

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre, 10 Ekim 2026 tarihinde saat 22.08.49'da Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,96 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının merkez üssünün Yalova merkeze yaklaşık 4,66 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.

Depremin merkez üssü 40.698 kuzey enlemi ve 29.25633 doğu boylamı olarak açıklandı. Sarsıntı, İstanbul'un Anadolu Yakası başta olmak üzere Kocaeli ve çevre illerde de hissedildi.

YALOVA AÇIKLARINDA PEŞ PEŞE SARSINTILAR

AFAD'ın 10-11 Ekim 2026 tarihli kayıtları, ilk depremin ardından aynı bölgede yeni sarsıntılar meydana geldiğini ortaya koydu. Saat 22.46.08'de Yalova açıklarında 2,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu sarsıntının derinliği 10,25 kilometre olarak ölçüldü.

Aynı bölgede saat 22.46.41'de 1,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, bu sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

11 Ekim Pazar günü saat 00.05.41'de ise Marmara Denizi'nde Yalova merkeze yaklaşık 2,75 kilometre uzaklıkta 0,9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Böylece AFAD'ın kayıtlarına göre 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede en az üç küçük sarsıntı meydana geldi.

DEPREM KOCAELİ VE İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ

Yalova açıklarındaki 3,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kocaeli'nin Darıca ilçesine yaklaşık 13, Çayırova'ya 16 ve Gebze'ye 19 kilometre uzaklıkta olduğu hesaplandı. İzmit merkezine uzaklık ise yaklaşık 58 kilometre olarak belirlendi.

Depremin İstanbul'un Kartal, Maltepe ve Pendik ilçelerinde de hissedildiği bildirildi. İlk belirlemelere göre sarsıntı nedeniyle herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar yaşandığına ilişkin olumsuz bir bilgi paylaşılmadı.

SON DEPREMLER NEREDEN TAKİP EDİLEBİLİR?

Türkiye'de meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının güncel deprem kayıtlarından takip edilebiliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de bölgedeki sismik hareketliliğe ilişkin ölçümlerini yayımlıyor.

Uzmanlar, küçük büyüklükteki depremlerin tek başına daha büyük bir depremin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göstermediğine öne çıkıyor. Marmara Denizi'ndeki sismik hareketliliğin değerlendirilmesinde güncel ölçümlerin ve bilimsel çalışmaların esas alınması gerekiyor.