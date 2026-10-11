Antalya'da teknoloji girişimciliği alanında yürütülen çalışmalar kapsamında, çocukların gelişim süreçlerinde ebeveynlere rehberlik etmeyi amaçlayan yapay zeka destekli bir mobil uygulama geliştirildi. Konyaaltı Belediyesi ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) iş birliğinde faaliyet gösteren Konyaaltı Kuluçka Merkezi'nden destek alan girişimci Yunus Emre Tufan'ın hazırladığı proje, 0-12 yaş grubundaki çocukların ailelerine yönelik dijital danışmanlık hizmetleri sunmayı hedefliyor.

ÇOCUK GELİŞİMİNDE YAPAY ZEKA NASIL KULLANILACAK?

Girişimci Yunus Emre Tufan'ın açıklamasına göre uygulama, ebeveynlerin çocuklarının gelişim süreçlerine ilişkin sorularına yanıt bulabilecekleri kişiselleştirilmiş bir rehber olarak tasarlandı. Ailelerin çocuklarının yaşlarına uygun gelişim gösterip göstermediğini değerlendirmelerine yardımcı olmak ve sağlık uzmanlarından aldıkları önerileri daha iyi anlamalarını sağlamak projenin temel hedefleri arasında bulunuyor.

Tufan, ebeveynlerin çocuk yetiştirirken karşılaştıkları belirsizliklerden hareketle projeyi geliştirdiğini belirtti. Özellikle çocuk gelişiminin doğru takip edilmesi ve doktor tavsiyelerinin günlük yaşamda uygulanması konusunda ailelerin bilgiye erişimini kolaylaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Uygulamanın henüz kullanıma sunulması planlanan projeler arasında bulunduğu belirtilirken, yayın tarihi, ücretlendirme modeli ve hangi mobil işletim sistemlerinde çalışacağına ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.

GENÇ GİRİŞİMCİDEN DÖRT FARKLI TEKNOLOJİ PROJESİ

Konyaaltı Kuluçka Merkezi'nin desteğiyle dört ayrı proje geliştirdiğini açıklayan Yunus Emre Tufan, çalışmalarının yalnızca çocuk gelişimiyle sınırlı olmadığını söyledi. Girişimcinin projeleri arasında çevrim içi terapi hizmetlerine yönelik bir uygulama ile Talep 365 isimli mobil platform da bulunuyor.

Tufan'ın geliştirdiği yeni çocuk-ebeveyn uygulaması ise yapay zeka teknolojisini ailelerin günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla kullanmayı hedefliyor. Projenin çocuk gelişimi üzerindeki etkisine ilişkin bağımsız bir bilimsel değerlendirme veya klinik doğrulama sonucu henüz açıklanmadı.

KONYAALTI KULUÇKA MERKEZİ 30 GİRİŞİMCİYE KADAR HİZMET VEREBİLİYOR

Konyaaltı Belediyesi'nin resmi bilgilerine göre Kuluçka Merkezi, BAKA'nın Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında kuruldu. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi bünyesinde bulunan tesis, 160 metrekarelik kapalı alanda aynı anda 30 kişiye kadar hizmet verebilecek kapasitede tasarlandı.

Belediyenin 13 Kasım 2023 tarihli açıklamasında tanıtımı yapılan merkez, teknoloji odaklı girişimlerin fikir aşamasından uygulanabilir iş modellerine dönüşmesini desteklemek amacıyla oluşturuldu. Merkezde ortak çalışma alanları, toplantı salonları, girişimcilik eğitimleri ve yatırımcılarla iletişim kurulmasını sağlayan programlar bulunuyor.

GİRİŞİMCİLERE ÜCRETSİZ OFİS VE MENTORLUK DESTEĞİ

Konyaaltı Kuluçka Merkezi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre girişimciler, belirlenen süreler boyunca ortak çalışma alanlarından ve toplantı odalarından ücretsiz yararlanabiliyor. Ayrıca şirket kuruluşu, patent süreçleri, finansman kaynaklarına erişim ve iş geliştirme konularında eğitim ve mentorluk hizmetleri sunuluyor.

Merkezin sunduğu olanakları değerlendiren Yunus Emre Tufan, özellikle çalışma ortamı, teknik materyaller ve diğer girişimcilerle iş birliği kurma imkanlarının projelerinin gelişmesine katkı sağladığını söyledi. Tufan, desteklerinden dolayı Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve belediye yönetimine teşekkür etti.

ANTALYA'DA TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİNE DESTEK SÜRÜYOR

Konyaaltı Belediyesi'nin 16 Ekim 2025 tarihli resmi duyurusunda, Kuluçka Merkezi bünyesinde yeni dönem girişimcilik programı için başvuruların açıldığı açıklanmıştı. Program kapsamında girişimcilere akademik ve teknik danışmanlık, yatırımcı görüşmeleri, mentorluk ve çeşitli eğitim olanaklarının ücretsiz sunulduğu belirtilmişti.

Merkezin resmi başvuru sistemine göre girişimci adaylarının öncelikle iş fikirlerini anlatan formu doldurması gerekiyor. Başvurular Girişimcilik Değerlendirme Komitesi tarafından inceleniyor. Kabul edilen girişimciler, hizmet sözleşmesi kapsamında çalışma alanlarından ve destek programlarından yararlanabiliyor.

ÇOCUKLARIN VERİ GÜVENLİĞİ ÖNEM TAŞIYOR

Çocuk gelişimine yönelik yapay zeka uygulamalarında kişisel verilerin korunması da önemli bir başlık oluşturuyor. Türkiye'de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında çocuklara ait kişisel bilgilerin işlenmesi, saklanması ve paylaşılması süreçlerinde ilgili veri koruma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekiyor.

Antalya'da geliştirilen uygulamanın çocuklara ait hangi bilgileri toplayacağı, bu verileri nasıl işleyeceği ve ebeveynlere sunulan yanıtların uzman denetiminden geçirilip geçirilmeyeceği konusunda henüz teknik ayrıntı açıklanmadı. Uygulamanın sağlık alanındaki kullanım sınırlarının belirlenmesi de önem taşıyor. Yapay zeka tarafından sağlanan gelişim bilgileri, çocuk doktorlarının değerlendirmelerinin veya tıbbi tanının yerine geçmiyor.

Konyaaltı Kuluçka Merkezi'nin desteğiyle geliştirilen projenin önümüzdeki süreçte kullanıcılara sunulması hedeflenirken, uygulamanın kapsamı ve kullanıma açılacağı tarihe ilişkin yeni açıklamalar bekleniyor.