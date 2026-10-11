İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 10 Ekim 2026'da Konya'da katıldığı Kontv canlı yayınında organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin güncel verileri paylaştı. Çiftçi'nin açıklamasına göre, 2026 yılı eylül ayı sonuna kadar Türkiye genelinde 625 suç örgütüne yönelik toplam 1741 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 8 bin 170 kişi tutuklandı.

Bakan Çiftçi, operasyon sayısının suç örgütü sayısından yüksek olmasının nedenini, bazı yapılanmalara yönelik birden fazla operasyon gerçekleştirilmesiyle açıkladı. Mücadelenin yalnızca örgüt üyelerinin yakalanmasıyla sınırlı kalmadığını, suç örgütlerinin finans kaynaklarının da hedef alındığını belirtti.

EYLÜL AYINDA OPERASYON VE TUTUKLAMA SAYISI ARTTI

İçişleri Bakanlığının 27 Eylül 2026 tarihinde yayımladığı resmî açıklamada, yıl içerisinde 599 organize suç örgütüne yönelik 1675 operasyon düzenlendiği, yaklaşık 14 bin kişinin gözaltına alındığı ve 7 bin kişinin tutuklandığı bildirilmişti.

Bakanlığın 27 Eylül tarihli verileri ile Çiftçi'nin eylül sonu rakamları karşılaştırıldığında, operasyon sayısının 66, hedef alınan suç örgütü sayısının 26 ve tutuklanan kişi sayısının 1170 arttığı görülüyor. Böylece açıklanan tutuklama sayısındaki artış yaklaşık yüzde 16,7 olarak hesaplanıyor.

Bu karşılaştırma, eylül ayının son günlerinde açıklanan güvenlik bilançosundaki değişimi ortaya koyarken operasyonların hangi illerde yoğunlaştığına ilişkin ayrıntılı bir dağılım sunulmuyor.

ANTALYA DAHA ÖNCEKİ OPERASYONLARDA YER ALMIŞTI

Organize suçlarla mücadele kapsamında Antalya'da da daha önce eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığının 13 Ağustos 2026 tarihli açıklamasına göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik Ankara, Sakarya ve Antalya'da operasyon düzenlendi.

Konya Emniyet Müdürlüğünün yayımladığı resmî bilgilendirmede, söz konusu soruşturmanın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık ve vergi mevzuatına aykırılık iddialarını kapsadığı belirtildi. Operasyon kapsamında hedef alınan 43 şüpheliden 30'unun yakalandığı açıklandı.

Bu operasyon, organize suç soruşturmalarının yalnızca sokak suçlarını değil, yasa dışı gelirlerin takibini ve ekonomik suçları da kapsadığını gösteren örnekler arasında yer aldı. Ancak Bakan Çiftçi'nin açıkladığı 1741 operasyonun Antalya ve Alanya'ya ilişkin ayrı sayısal dağılımı paylaşılmadı.

YURT DIŞINA KAÇAN ŞÜPHELİLER İÇİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütlerinin uluslararası bağlantılarına karşı yürütülen çalışmalara da değindi. Bulgaristan, Gürcistan ve Yunanistan'da güvenlik alanında görüşmeler yaptığını belirten Çiftçi, özellikle Türkiye'den kaçarak başka ülkelerde saklanan suç şüphelilerinin yakalanmasının gündemde olduğunu söyledi.

Çiftçi, 2026 yılının ilk dokuz ayında yurt dışından 736 kişinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Almanya ve İtalya ile de benzer temasların planlandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığının 26 Eylül 2026 tarihli resmî açıklamasında ise 1 Ocak-25 Eylül döneminde yurt dışından iadesi sağlanan kişi sayısı 714 olarak duyurulmuştu. Bakan Çiftçi'nin açıkladığı dokuz aylık bilanço, bu rakamın 22 kişi daha yükseldiğini ortaya koydu.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 35 BİNİ AŞKIN TUTUKLAMA

Bakan Çiftçi, organize suç örgütlerinin önemli gelir kaynaklarından birinin uyuşturucu ticareti olduğunu belirterek bu alandaki operasyon sonuçlarını da paylaştı.

Çiftçi'nin açıklamasına göre, 2026 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 42 bin 377 operasyon gerçekleştirildi ve 35 bin 819 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 39 ton uyuşturucu madde, yaklaşık 104 milyon sentetik uyuşturucu ve 20,8 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi.

Türkiye'deki cezaevlerinde yaklaşık 432 bin kişinin bulunduğunu ifade eden Çiftçi, bunların yüzde 36'sının uyuşturucu suçlarından hükümlü veya tutuklu olduğunu söyledi. Bakan, uyuşturucu ticaretinden elde edilen yasa dışı gelirlerin kesilmesini organize suçlarla mücadelenin temel hedeflerinden biri olarak gösterdi.

BAKANLIĞIN YENİ GÜVENLİK TALİMATLARINDA NELER VAR?

İçişleri Bakanlığının 23 Eylül 2026 tarihinde yayımladığı açıklama, organize suçlarla mücadelede izlenecek yönteme ilişkin önemli ayrıntılar içeriyor. Bakan Çiftçi'nin yeni atanan emniyet yöneticilerine verdiği 10 talimat arasında, illerin ilk 30 gün içerisinde huzur ve risk haritalarının hazırlanması da bulunuyor.

Bakanlık açıklamasına göre, güvenlik birimlerinden suç örgütlerinin finansal bağlantılarını ve dijital faaliyetlerini birlikte takip etmeleri, riskli bölgelerde denetimleri artırmaları ve emniyet, jandarma ile adli kurumlar arasında koordinasyonu güçlendirmeleri istendi.

Çiftçi ayrıca güvenlik çalışmalarının başarısının yalnızca operasyon ve yakalama sayılarıyla değil, suç oranlarındaki azalma ve vatandaşların güvenlik algısıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN MALİ KAYNAKLARI DA HEDEFTE

Konya'daki açıklamasında finansal suçlara da değinen Bakan Çiftçi, Fon Koordinasyon Kurulunun çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Fon kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesinde kamu bütçesinden ödeme yapılmasının öngörülmediğini belirten Çiftçi, haksız kazanç elde edenlerden sağlanacak kaynakların kullanılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bu konuda yeni bir yasal düzenleme hazırlığının bulunduğunu açıklayan Çiftçi, düzenlemeye ilişkin teklifin önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasının beklendiğini ifade etti. Mağdurlara yapılabilecek ödemelerin kapsamı ve koşulları ise yasal düzenlemenin içeriğinin netleşmesiyle belli olacak.

OPERASYON SAYILARI İLE SUÇ ORANLARI AYRI DEĞERLENDİRİLMELİ

İçişleri Bakanlığının eylül ayında yayımladığı veriler ile Bakan Çiftçi'nin son açıklaması, organize suç örgütlerine yönelik operasyon ve tutuklama sayılarında artış olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte operasyon sayısındaki yükseliş, tek başına suç oranlarının aynı ölçüde arttığı veya azaldığı anlamına gelmiyor.

Suçla mücadelenin toplum üzerindeki etkisinin değerlendirilebilmesi için operasyon verilerinin yanı sıra illere göre suç istatistikleri, soruşturmaların sonuçları ve yargı kararlarının da dikkate alınması gerekiyor. Açıklanan 8 bin 170 tutuklama, kesinleşmiş mahkûmiyet sayısını değil, soruşturmalar kapsamında uygulanan tutuklama tedbirlerini ifade ediyor.