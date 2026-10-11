ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Erie kentinde 9 Ekim 2026 Cuma günü meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren 45 yaşındaki kişinin de yaşamına son vermesiyle toplam can kaybı 9'a yükseldi. Erie Polis Şefi Rick Lorah, ölenler arasında iki küçük çocuk ve hamile bir kadının bulunduğunu açıkladı.

Erie Emniyet Müdürlüğünün 10 Ekim'de paylaştığı bilgilere göre saldırı, kentin Perry Caddesi üzerindeki bir konutta gerçekleşti. Polis ekipleri, yerel saatle 17.00 sıralarında silah seslerini algılayan elektronik uyarı sisteminin bildirim vermesi üzerine bölgeye sevk edildi.

SALDIRIDA İKİ ÇOCUK VE HAMİLE KADIN ÖLDÜ

Polis Şefi Rick Lorah'ın düzenlediği basın toplantısında verdiği bilgilere göre saldırıda yaşamını yitiren 8 kişinin 6'sı yetişkin, 2'si çocuktu. Hayatını kaybeden çocukların 1 ve 5 yaşlarında olduğu, kurbanlardan birinin ise 8 aylık hamile olduğu belirtildi.

Yetkililer, saldırganın kurbanlardan 7'siyle akrabalık bağı bulunduğunu, diğer kişinin ise aile dostu olduğunu açıkladı. Böylece olayın rastgele kişileri hedef alan bir saldırıdan ziyade aile üyelerinin de hedef alındığı bir silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı.

ÖNCE EVDE, ARDINDAN SOKAKTA ATEŞ AÇTI

Associated Press'in Erie Polis Şefi Rick Lorah'ın açıklamalarına dayandırdığı haberine göre güvenlik kameraları ve ses kayıtları incelendiğinde saldırının seyri hakkında yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Polisin incelediği kayıtlarda, konutun içerisinden silah sesleri duyulduğu, ardından iki kadının eve geldiği belirlendi. Görüntülere göre yardım arayışında oldukları değerlendirilen kadınlar, saldırganın evden çıkarak ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri iki kadının cansız bedenini evin dışında buldu. Konuta giren ekipler, diğer kurbanların ve saldırganın da yaşamını yitirdiğini tespit etti.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ VE SİLAHI İNCELENİYOR

Erie Polis Şefi Rick Lorah, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 45 yaşında olduğunu ve kendi silahıyla yaşamına son verdiğinin değerlendirildiğini bildirdi. Olay yerinde saldırgan adına kayıtlı 40 kalibrelik bir tabanca bulunduğu açıklandı.

Polis, saldırının ardından kamu güvenliği açısından devam eden bir tehdit bulunmadığını duyurdu. Yetkililer, saldırganın ve kurbanların kimliklerinin ailelere yapılacak bildirimlerin ardından açıklanacağını belirtti.

POLİSİN OLAY YERİNE ULAŞMA SÜRESİ AÇIKLANDI

Soruşturmada öne çıkan ayrıntılardan biri de güvenlik güçlerinin müdahale süresi oldu. Erie Polis Şefi Rick Lorah, ekiplerin ilk ihbarın ardından dakikalar içerisinde adrese ulaştığını açıkladı.

Lorah, polislerin olay yerine geldiğinde evin içerisinden silah sesi veya yardım çağrısı duymadığını, mevcut bulguların ölümlerin ekipler gelmeden önce gerçekleştiğini gösterdiğini ifade etti.

Olayın aydınlatılması amacıyla güvenlik kamerası görüntüleri, ses kayıtları ve kurbanlara ait telefonların incelendiği bildirildi.

HAMİLE KADININ BEBEĞİNE İLİŞKİN ADLİ KARAR

Erie Times-News'in 10 Ekim 2026 tarihli haberine göre Erie County Adli Tıp Yetkilisi Lyell Cook, saldırıda yaşamını yitiren hamile kadının doğmamış bebeğinin ölümünü de cinayet kapsamında değerlendirdi.

Cook, saldırganın ölümünün ise intihar olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi. Bu adli değerlendirme, polis tarafından açıklanan 8 kurban ve 1 saldırgandan oluşan toplam 9 kişilik ölüm bilançosundan ayrı bir hukuki tespit niteliği taşıyor.

SALDIRININ NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Erie Polis Şefi Rick Lorah, saldırının nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve henüz kesin bir sonuca ulaşılmadığını açıkladı. Lorah, elde edilen deliller tamamlanmadan saldırganın motivasyonu hakkında değerlendirme yapmayacaklarını vurguladı.

Erie Belediye Başkanı Daria Devlin, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Pensilvanya Valisi Josh Shapiro da olaydan etkilenenlere destek sağlanacağını bildirdi.

Yetkililer, soruşturma devam ederken doğrulanmamış bilgilerin yayılmaması çağrısında bulundu. Saldırının kesin nedeni ve olayın bütün ayrıntılarının, devam eden adli incelemeler sonucunda netleşmesi bekleniyor.