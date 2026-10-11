Türk rock müziğinin önemli isimlerinden Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından yeniden başladığı konser serisi kapsamında 10 Ekim 2026 Cumartesi akşamı Antalya'da sahne aldı. ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi otopark alanında gerçekleştirilen konserde sanatçı, sevilen şarkılarını binlerce müzikseverle birlikte seslendirdi. Konserin en önemli bölümlerinden biri ise piyano eşliğinde gerçekleştirilen akustik performans oldu.

ŞEBNEM FERAH ANTALYA KONSERİNE YOĞUN İLGİ

İstanbul, İzmir ve Ankara konserlerinin ardından Antalya'da hayranlarıyla buluşan Şebnem Ferah'ın konseri saat 21.30'da başladı. Biletix'in resmi etkinlik kayıtlarına göre konserin biletleri etkinlik öncesinde tükendi. Bu durum, sanatçının uzun aradan sonraki sahne dönüşüne gösterilen ilginin Antalya'da da sürdüğünü ortaya koydu.

Konserden aktarılan bilgilere göre etkinlik alanında yaklaşık 15 bin müziksever yer aldı. Şebnem Ferah'ın müzik kariyerinden kesitlerin Anka kuşu temasıyla LED ekranlara yansıtıldığı açılışın ardından sanatçı, performansına "Çakıl Taşları" ve "Başka Bir Yol Var" şarkılarıyla başladı.

SEVİLEN ŞARKILARINI ANTALYA'DA SESLENDİRDİ

Şebnem Ferah, konser boyunca farklı dönemlerde yayımladığı albümlerden eserleri dinleyicileriyle buluşturdu. "Can Kırıkları", "Sil Baştan", "Sigara", "Bu Aşk Fazla Sana" ve "Mayın Tarlası" gibi şarkılar konserin repertuvarında yer aldı.

Konserden paylaşılan görüntülerde müzikseverlerin sanatçının şarkılarına eşlik ettiği görüldü. Ferah, ikinci şarkının ardından dinleyicilerine seslenerek uzun bir aradan sonra yeniden sahnede olmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

PİYANO EŞLİĞİNDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Gecenin öne çıkan bölümlerinden biri, Şebnem Ferah'ın müzisyen Ozan Tügen'in piyanosu eşliğinde gerçekleştirdiği performans oldu. Sanatçı, "Ateşe Yakın", "Yağmurlar" ve "Deli Kızım Uyan" şarkılarını piyano eşliğinde yorumladı.

Rock ağırlıklı repertuvarın ardından gelen bu bölüm, konserin müzikal atmosferini değiştirdi. Ferah'ın daha sakin düzenlemelerle seslendirdiği eserler, dinleyicilere sanatçının farklı dönemlerdeki müzikal çalışmalarını bir arada dinleme fırsatı sundu.

ŞEBNEM FERAH'A SAHNEDE KİMLER EŞLİK ETTİ?

Antalya konserinde Şebnem Ferah'a Ozan Tügen, Buket Doran, Aykan İlkan, Serdar Barçın, Ceren Tügen Akdeniz ve Barış Manisa eşlik etti. Konserin sonunda dinleyicilerin alkışları üzerine yeniden sahneye dönen sanatçı, "Od" şarkısını seslendirerek performansını tamamladı.

ŞEBNEM FERAH'IN YENİ KONSERLERİ HANGİ ŞEHİRLERDE?

Antalya konseri, Şebnem Ferah'ın 2026 yılında yeniden hız kazanan sahne programının önemli duraklarından biri oldu. Sanatçının yayımlanan konser takvimine göre Antalya'nın ardından 17 Ekim'de İstanbul KüçükÇiftlik Park, 24 Ekim'de Bursa Merinos Park ve 31 Ekim'de Adana Çukurova Üniversitesi Festival Alanı'nda konserler düzenlenecek.

Şebnem Ferah'ın 7 Kasım 2026 tarihinde ise İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşması planlanıyor. Resmi bilet satış platformu Paribu Pass'te İstanbul ve Bursa konserlerinin biletlerinin de tükendiği görülüyor.

ŞEBNEM FERAH YILLAR SONRA SAHNELERE DÖNDÜ

1996 yılında yayımladığı ilk solo albümü "Kadın" ile geniş kitlelere ulaşan Şebnem Ferah, Türk rock müziğinde kendine özgü yorumuyla önemli bir yer edindi. "Artık Kısa Cümleler Kuruyorum", "Perdeler", "Kelimeler Yetse..." ve "Can Kırıkları" gibi albümleriyle müzik kariyerini sürdüren sanatçı, farklı kuşaklardan dinleyicilere ulaştı.

Uzun süre geniş kapsamlı konser programlarından uzak kalan Ferah'ın 2026 yılındaki sahne dönüşü, müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Eylül ayında İzmir ve İstanbul konserleriyle devam eden program, ekim ayında Ankara ve Antalya'ya uzandı. Antalya'daki konserin biletlerinin tükenmesi de sanatçının sahnelere dönüşüne yönelik talebin göstergelerinden biri oldu.