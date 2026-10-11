Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 Ekim 2026 Pazar günü meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri yakınlarında tur otobüsü ile tırın çarpışmasının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Manisa Valiliği, yaralıların hastanelere nakledildiğini açıklarken, kazanın nedenine ilişkin adli inceleme başlatıldı.

VALİLİK KAZANIN SAATİNİ AÇIKLADI

Manisa Valiliğinin 11 Ekim 2026 tarihli resmî açıklamasına göre, Bursa'dan İzmir yönüne ilerleyen tur otobüsü ile çekicinin karıştığı kazanın ihbarı saat 11.11'de alındı. Kaza, Akhisar otoban girişine yakın Ballıca Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

İlk bilgilere göre, 16 AED 124 plakalı My World Tur firmasına ait yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Çarpışmanın ardından otobüs yan devrilirken tır yoldan çıktı. İhbar üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Manisa Valiliği, kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 27 kişinin yaralandığını doğruladı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin resmî açıklamada ayrıntı paylaşılmadı.

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, otobüste 34 yolcu bulunduğunu, araçlarda ayrıca mürettebat ve tır sürücüsünün yer aldığını belirtti. Özkan, kurtarma ve olay yeri inceleme çalışmalarının ilgili kurumların koordinasyonunda yürütüldüğünü bildirdi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI

Vali Vahdettin Özkan'ın 11 Ekim'de yaptığı açıklamaya göre, yaralılardan 16'sı sarı kod, 9'u yeşil kod ve 1'i kırmızı kod kapsamında hastanelere sevk edildi. Özkan'ın açıkladığı renk kodlarının toplamı 26 olurken, genel yaralı sayısı 27 olarak bildirildi. Kalan bir yaralının sağlık sınıflandırmasına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) afetlerde triyaj uygulamalarına ilişkin yayımladığı bilgilere göre, kırmızı kod acil müdahale ve öncelikli nakil gerektiren hastaları ifade ediyor. Sarı kod, acil değerlendirme gerektiren ancak müdahalesi kısa süre ertelenebilen yaralıları; yeşil kod ise daha hafif durumdaki hastaları tanımlıyor.

Bu sınıflandırma, çok sayıda yaralının bulunduğu olaylarda sağlık ekiplerinin müdahale ve nakil önceliğini belirlemek amacıyla kullanılıyor. Dolayısıyla açıklanan renk kodları, yaralıların kesin tedavi sonuçlarını değil, ilk sağlık değerlendirmelerindeki öncelik durumlarını gösteriyor.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın meydana geliş şekline ilişkin ilk bilgilerde, otobüsün Akhisar gişelerini geçtikten sonra geri manevra yaptığı sırada arkadan gelen tırla çarpıştığı öne sürüldü. Ancak bu bilgiye ilişkin kesinleşmiş bir adli tespit açıklanmadı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda olay yeri incelemelerinin sürdüğünü belirtti. Soruşturma kapsamında araçların hareketleri, çarpışmanın meydana geliş şekli ve kazaya neden olan koşulların araştırılması bekleniyor.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de 11 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, kazanın ardından AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Çiftçi, ilgili kurumların süreci yakından takip ettiğini belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Bakan Çiftçi'nin ilk açıklamasında yaralı sayısı 26 olarak yer alırken, Manisa Valiliği ve Vali Özkan'ın daha sonra paylaştığı bilgilerde bu sayı 27 olarak açıklandı. Böylece kazaya ilişkin kamuoyuna duyurulan yaralı sayısı güncellendi.

OTOBANLARDA GERİ MANEVRA HAYATİ RİSK TAŞIYOR

Kazanın meydana gelişine ilişkin geri manevra ihtimali, otoyollardaki trafik güvenliği kurallarını da gündeme getirdi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında otoyollarda geri gitmek, geri dönüş yapmak ve zorunlu haller dışında duraklamak yasak.

Bu düzenlemelerin amacı, yüksek hızla seyreden araçların beklenmedik manevralarla karşılaşmasını önlemek. Otoyolda bir çıkışın kaçırılması halinde sürücülerin geri gitmek yerine güzergâh üzerindeki uygun bağlantı noktalarından ilerlemesi gerekiyor.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da kaza sonrasında yaptığı değerlendirmede trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını vurguladı. Ancak Akhisar'daki kazada hangi sürücünün ne ölçüde sorumlu olduğu, yürütülen adli incelemenin sonucunda netleşecek.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütülen incelemelerde kazanın oluş şeklinin ve sorumlulukların belirlenmesi amaçlanıyor. Yaralıların tedavileri sürerken, hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve kazanın kesin nedenine ilişkin yeni resmî açıklamalar bekleniyor.