Antalya Muratpaşa’daki Cumhuriyet Meydanı’nda gece saatlerinde yaşanan olayda 21 yaşındaki Mehmet Ali Karaçay yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Olayın nedeni araştırılıyor.

Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda gece saatlerinde yüksekten düşme olayı, kent merkezinde büyük üzüntü yarattı. Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi sınırlarında bulunan meydanda yaşanan olayda 21 yaşındaki Mehmet Ali Karaçay, henüz netleşmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde Karaçay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CUMHURİYET MEYDANI’NDA PANİK YAŞANDI

Olay saat 21.30 sıralarında, Cumhuriyet Meydanı’ndaki asansörler bölümünde meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre genç, asansör bölümünün bulunduğu noktadan aşağı düştü. Meydanda bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Akşam saatlerinde aileleriyle meydanda vakit geçirenler vardı. Çocuklar koşuşturuyordu. Bir anda herkes aynı noktaya yöneldi. Sonrası…

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı ancak yapılan müdahalede gencin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEDE

Polis ekipleri olayın ardından meydan çevresinde güvenlik şeridi oluşturdu. Olay Yeri İnceleme ekipleri düşmenin gerçekleştiği alanda detaylı çalışma yaptı. Antalya Muratpaşa Cumhuriyet Meydanı’nda meydana gelen yüksekten düşme olayının nedeninin belirlenmesi için güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvurulduğu, olayın kaza mı yoksa farklı bir nedenle mi gerçekleştiğinin araştırıldığı öğrenildi. İntihar ihtimali de değerlendiriliyor ancak resmi açıklama henüz yapılmadı.

CENAZE ADLİ TIP’A KALDIRILDI

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Mehmet Ali Karaçay’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gece boyunca meydanda sessizlik hâkimdi. Sabah saatlerinde ise vatandaşlar olay yerinde konuşulanları merak ediyordu.

Soruşturma sürüyor.