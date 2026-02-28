Kazakistanlı olduğunu ancak Alanya'da yaşadığını belirten Dinara Kutlu, Çocuklarının babasıyla ayrıldıktan sonra hayat mücadelesini tek başına sürdürdüğünü ifade etti. 10 yaşındaki Aylin’in konuşma engeli bulunduğunu ve uzun süredir rehabilitasyon merkezlerine gittiğini anlatan. Anne Kutlu, Haftada iki saatlik devlet desteğinin yetersiz kaldığını kızının özel dil terapisi alması gerektiğini vurgulayarak yetkililerden ve iş insanlarından destek istedi. Kutlu, “Benim en büyük hayalim, kızımın bana gelip ‘anne’ demesi” dedi.



“BANA ‘ANNE’ DEMESİNE DESTEK OLUN”

Kızının konuşabilmesi için yetkililerden ve iş insanlarından destek bekleyen Dinara Kutlu, şu ifadeleri kullandı:

“Kazakistanlıyım ama uzun zamandır Türkiye’de yaşıyorum. İki tane Türk vatandaşı çocuğum var. Çocuklarımın babasıyla ayrıyım. Küçük kızım Aylin 10 yaşında, konuşma engeli var. Uzun zamandır rehabilitasyon merkezlerine gidiyor ama tek bir kelime bile edemiyor. Benim en büyük hayalim kızımın konuşup bana ‘anne’ demesi. Devletin verdiği destek yeterli olmuyor. Haftada iki ders veriyorlar ama bu da işe yaramıyor. Daha yoğun eğitim alması gerekiyor. Benim durumum yok, geçinemiyorum. Alanya’da bir abla bize yardımcı oluyor. Geçici olarak onun evinde yaşıyoruz. Özel dil terapistlerinin eğitim alması gerekiyor ama maddi imkânsızlıklardan dolayı kızımı gönderemiyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Ben yetim olarak büyüdüm, çok zorluklar yaşadım. Hayat bana kolay davranmadı. Ama kızım yaşasın istiyorum. Benim yüzüm gülmedi, kızımınki gülsün. Yeter ki konuşabilsin, kendini ifade edebilsin. Allah’tan bir mucize bekliyoruz. Yetkililere seslenmek istiyorum; bu küçük kızın sesi olur musunuz? Bana ‘anne’ demesine destek olun.” (Hatice NERGİZ)