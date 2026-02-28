ALANYA'DAN GÜÇLÜ TEMSİL

3-5 Mart tarhileri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan turizm sektörünün en büyük buluşması noktası ITB Berlin Fuarı'na Alanya 70 metrekarelik dev bir stantla katılmaya hazırlanıyor. Turizm sektörü profesyonellerini bir araya getirecek fuara Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Başkan Osman Tarık Özçelik, ALTAV Başkanı Abdurrahman Açıkalın ve ALTİD Başkanı Cem Özcan katılacaklar.



FUARDA, yüksek çözünürlüklü dijital ekranlarla Alanya'ya özgü kültürel motifler tanıtılacak. Tanıtım çalışmaları kapsamında "Deniz-kum-güneş" anlayışının ötesine geçilerek spor ve kültürel miraslar da tanıtılacak. Avrupa pazarının en önemli aktörlerinin yer alacağı fuarda Anex Tur, Corendon, MTS Türkiye, Jet2 Holidays, Aurinko Matkat, TUI, Schauinsland Reisen ve NLTG (Spies) firmalarıyla görüşmeler yapması planlanıyor.