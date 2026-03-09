Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde Beyoğlu Tesisleri’nde düzenlenen programa; KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Kahramanmaraş İl Temsilcisi Bekir Doğan, Mersin İl Temsilcisi Abdullah Biçer, Kilis İl Temsilcisi Mahmut Özbalcı, Hatay Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Esma Kural ile Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve KGK Yerel Medya Meclis Başkanı İsrafil Avcı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

KGK İFTARLARI TÜM BÖLGELERDE DEVAM EDİYOR

Okunan ezanın ardından davetliler birlikte oruçlarını açtı. Programda konuşan Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, gazeteciler arasındaki birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak katılımlarından dolayı misafirlere teşekkür etti. Başkan Avcı, konuşmasının devamında ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla iftar programına katılan kadın meslektaşlarının ve tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutlayıp tebrik etti. Başkan Avcı, “Bir önceki yılda yine aynı burada Bölgesel Küresel Gazeteciler Konseyi'nin bölgesel iftarını Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti olarak burada vermiştik. Gönül isterdi ki tabii tüm illeri misafir edelim ama Sayın Genel Başkanımızın önerisiyle yakın illeri davet ettik. Bugün burada Mersin, Kahramanmaraş, Kilis, Adana, Hatay, Dörtyol buradalar. Gaziantep aramızda olamadı. İnşallah bundan sonraki iftarlarımızda daha geniş kapsamlı planlıyoruz. Tüm bölgelerde, çeşitli illerde Küresel Gazeteciler Konseyi olarak iftarlarımız devam ediyor. Sizinle birlikte olmaktan onur duyduğumu ifade ediyorum. Sizi ağırlamaktan da son derece mutluyuz” dedi.

81 İLDEKİ İL TEMSİLCİLERİMİZİ OSMANİYE'DE AĞIRLAYACAĞIZ

Başkan Avcı cemiyet binasının yaşanan depremlerde hasar aldığını güçlendirme ve tadilat çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, “Binamızdaki çalışmalar tamamlandıktan sonra geleneksel halde düzenlediğimiz ödül törenlerimizi tekrar yenileyeceğiz. İnşallah daha geniş kapsamlı bir ödül törenimizle tüm 81 ildeki il temsilcilerimizi Osmaniye'de ağırlayacağız.İnşallah önümüzdeki süreçte daha geniş bir katılımda toplantı düzenleyeceğiz. Ben katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

GENEL BAŞKAN DİM: OSMANİYE BİZİM İÇİN HER ZAMAN ÇOK DEĞERLİ

Daha sonra bir konuşma yapan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı’nın hem KGK’nın kuruluşundan bu yana konsey içerisinde yer aldığını hem de Yerel Medya Meclisi Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek şunları söyledi:

“Unvanları çok ama hepsini söylemekte fayda var. Çünkü hem İsrafil Avcı hem de onun şahsında Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti benim için çok kıymetli. İsrafil Avcı’dan önceki dönemlerde de, merhum başkanımız zamanında da Osmaniye bizim için her zaman çok değerli bir şehir ve önemli bir cemiyet olmuştur. Sizler de Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’nin kıymetli üyeleri olarak Küresel Gazeteciler Konseyi’nin her zaman birer üyesi, birer neferi olarak gördüğümüz meslektaşlarımızsınız. Sizlerle bir arada olmaktan son derece onur ve mutluluk duyuyorum” dedi.

KGK İftarları kapsamında önceki gün İstanbul’da olduğunu söyleyen Dim, “Mecidiyeköy’de büyük bir restoranda yaptık iftarımızı. Yaklaşık 70'e yakın gazeteci arkadaşımız geldi, İstanbul'daki üyelerimiz ve kadınlarımız vardı. Onların da yine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladık, çiçek takdim ettik. Gerçekten onlar da çok memnun oldular, keyifli oldular. Kadınlarımız değerli, kıymetli. Ailemizin temel direkleri onlar. Gerçekten onların fedakârlığı, özverisi, şefkati, sevgisi olmasa bizler ne yaparız acaba? Onlarsız bir dünya düşünemiyoruz. O bakımdan kadınlarımızın kıymetini bilmek zorundayız” diye konuştu.

‘GELENEKSEL MEDYA BİR ÇÖKÜŞ DÖNEMİNE GİRDİ’

Mehmet Ali Dim konuşmasının devamında gazetecilik mesleğinin içerisinde bulunduğu durumun pek iç açıcı olmadığını ifade ederek, “Özellikle geleneksel medya bir çöküş dönemine girdi. Kâğıda basılı gazetelerimizi artık basacak matbaa bulmakta neredeyse zorlanıyoruz. Artık haber almak o kadar kolay oldu ki sosyal medya ve internetten anında habere ulaşabiliyorsunuz. Biz istiyoruz ki yazılı basın olarak artık e-gazete şeklinde çıksın. Çünkü matbaa bulunsa bile baskı maliyetleri çok yüksek duruma gelmiş durumda. Bu konuda bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz. Bu iftar organizasyonu için İsrafil başkanımıza çok teşekkür ederiz’ dedi. İftar mesleki konularda sohbetlerle sona erdi.