MHP Alanya Belediye Meclis Üyesi Kayhan Balta, Mahmutlar’da Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanyaspor için yapılması planlanan ancak çalışmaları duran spor tesisi alanında vatandaşlarla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Bölge sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği buluşmada Balta, mahallede yapılması planlanan Çöp Aktarma Tesisi projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mahalle halkının projeye yönelik tepkilerini bildiklerini ifade eden Balta, vatandaşların endişelerinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Mahalle sakinlerine duyarlılıkları için teşekkür eden Balta, Mahmutlar’ın geleceğini korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

“TESİSE DEĞİL, YER SEÇİMİNE KARŞIYIZ”

Çöp aktarma tesisine tamamen karşı olmadıklarını dile getiren Balta, itirazlarının tesisin yapılacağı konumla ilgili olduğunu belirtti. Balta, “Öncelikle mahallemizin sorunlarına gösterdiğiniz bu hassasiyete ve Mahmutlar’ın geleceğine sahip çıkmak adına buralara kadar geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mahallemizin çıkarlarını korumak, hepimizin ortak sorumluluğu ve asli görevidir. Alanya Belediyesi tarafından bölgemizde hayata geçirilmesi planlanan Çöp Aktarma Tesisi projesiyle ilgili mahallemizde oluşan ciddi tepkinin farkındayız. Halkımızın yükselen bu sesini görmezden gelmemiz ya da bu haklı endişeye kulak tıkamamız asla mümkün değildir. Konunun yanlış anlaşılmaması adına şunu içtenlikle belirtmek isterim: Bizler teknolojiye ya da hizmete karşı değiliz. Böyle bir tesise ihtiyaç var mı? Evet, kesinlikle var. Biz bu tesisin yapılmasına mı karşı çıkıyoruz? Hayır. Bizim itirazımız tesisin kendisine değil, seçilen konuma dairdir. Şu an planlanan bölge, Mahmutlar’ın yerleşim dokusu ve mahalle sakinlerimizin yaşam kalitesi açısından doğru bir tercih değildir” dedi.

BAŞKAN ÖZÇELİK’E ÇAĞRI

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’e de çağrıda bulunan Balta, mahalle halkının ortak talebinin tesisin yerinin yeniden gözden geçirilmesi olduğunu söyledi. Balta, tesisin çevreye zarar vermeyecek ve yerleşim yerlerinden daha uzak bir alana taşınmasının daha uygun olacağını dile getirdi. Balta, “Buradan Alanya Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik’e sesleniyorum: Sayın Başkanım, bu tesisin gerekliliğine inanıyoruz ancak mahalle halkımızın ortak talebi; yer tercihinin yeniden gözden geçirilmesidir. Sizden ricamız; tesisin koku sorunu yaratmayacak, çevreye zarar vermeyecek ve yerleşim yerlerinin uzağında, daha uygun bir alana kaydırılmasıdır. Değerli arkadaşlarım, bu konuyu bizzat Sayın Belediye Başkanımızla tekrar görüşeceğim. Mahallemizin hassasiyetlerini, haklı tepkilerini ve beklentilerini kendisine doğrudan ileteceğim. İnanıyorum ki hem belediyemizin hizmet ihtiyacını karşılayan hem de halkımızı mağdur etmeyen ortak bir yol bulacağız.Mahallemize olan sevginiz, gösterdiğiniz birlik ve beraberlik ruhu için hepinize şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)