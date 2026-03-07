ÖZGENÇ, Türkiye’de hukuk, tıp, mimarlık ve eczacılık gibi birçok meslek için ayrı fakülteler bulunduğunu hatırlatarak, mali müşavirlik için de benzer bir akademik yapılanmanın oluşturulmasının artık zorunlu hale geldiğini ifade etti. Günümüz ekonomik koşullarında mali müşavirlik bürolarının ve iş dünyasının muhasebe alanında çalışacak nitelikli personel bulmakta zorlandığını belirten Özgenç, bu durumun mesleğe giriş sürecindeki uzun ve karmaşık sistemden kaynaklandığını dile getirdi.

Mevcut sistemde mali müşavir olmak isteyen gençlerin işletme, iktisat, hukuk, maliye, bankacılık ya da kamu yönetimi gibi bölümlerden mezun olduktan sonra 3568 sayılı yasa kapsamında staj başlatma sınavına girmeleri gerektiğini hatırlatan Özgenç, sınavı kazanmanın çoğu zaman bir ya da iki yıl sürdüğünü söyledi. Bu sürecin ardından üç yıl staj ve sekiz dersten oluşan yeterlilik sınavlarının bulunduğunu belirten Özgenç, tüm aşamaların tamamlanmasının gençlerin yaklaşık 31-32 yaşına kadar uzadığını ifade etti. Bu tabloya göre gençlerin en verimli ve üretken yaklaşık on yılını kaybettiklerini savunan Özgenç, teknoloji çağında değişim ve dönüşümün çok hızlı yaşandığı bir dönemde meslek yasasında reform yapılması gerektiğini kaydetti. Özgenç, kurulacak Mali Müşavirlik Fakülteleri ile öğrencilerin ikinci yılın ardından uygulamaya dayalı bir sisteme geçebileceğini belirterek, üçüncü ve dördüncü sınıflarda mali müşavirlik bürolarında ya da mali müşavir gözetimindeki şirketlerde uygulamalı eğitim alabileceklerini söyledi. Bu modelde gençlerin, uygulamaya yönelik tek bir sınavla mesleğe daha hızlı dahil olabileceğini dile getirdi. Meslek yasasının yürürlüğe girmesinin üzerinden 37 yıl geçtiğini hatırlatan Özgenç, “Mesleğimiz dinamik bir meslek. Mesleğimizin tam merkezinde gençlerimiz var. Gençlerimizin manevi ve maddi olarak sömürülmesine son verilmelidir. Artık meslek yasamızda reform şarttır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi