Henüz nedeni belirlenemeyen yangını fark eden ev sahibi Fatma Rahat, büyüyen alevler ve yoğun dumanda, evdeki 2 torununu alıp dışarıya çıktı. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada alevlerin yükselmesi ve yoğun dumanın binayı kaplaması nedeniyle bazı kişiler, dairelerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri gelene kadar mahalleli, çevreden buldukları merdiveni apartman duvarına dayayıp birinci katta mahsur kalan 3 kişiyi balkondan indirip kurtardı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri de kısa sürede adrese ulaştı. Yangın sırasında 2'nci katta dumandan etkilenip evlerinde mahsur kalan 3 kişi ise itfaiyenin merdivenli aracıyla balkondan alınıp güvenli şekilde indirildi. Dumandan etkilenen ev sahibi Fatma Rahat ile itfaiye tarafından kurtarılan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıktığı dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

'ALEVLER ÇATI KATINA ULAŞSAYDI KURTULUŞ YOKTU'

Yangını görüp yardım etmek isteyen Turgut Kalkan, "Yoldan geçiyordum. Bağırtı duydum ve baktım ki kadın içeride kalmış. Perdenin yandığını gördüm ve bir anda her yere sıçradı. Apartman önünde bulunanları çektim. O esnada 2 dakika sürmeden alevler her yere sıçradı. Ben de hemen itfaiye ve polisi aradım. Dumandan etkilenenler oldu. Kadın ve torunları hemen dışarı çıktı. Bazı mahsur kalanları da itfaiye ekibi kurtardı. Alevler çatı katına ulaşsaydı hiç kurtuluş yoktu" dedi.