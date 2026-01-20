Başkanlık koltuğu için kıyasıya bir rekabetin yaşandığı genel kurulda, üç aday farklı renklerle sahaya indi. Fatih Nizam "Mavi", Duran Şimşek "Kırmızı", Ali İhsan Özdemir ise "Turuncu" listeyle üyelerin karşısına çıktı.

Oy dağılımı şu şekilde oluştu:

Kullanılan oy: 3499

Ali İhsan Özdemir: 1660 oy

Duran Şimşek: 1573 oy

Fatih Nizam: 236 oy

Geçersiz oy: 30

Turuncu liste ile yarışa giren ve 80 oy farkıyla kazanan Ali İhsan Özdemir’in,birlikte çalışacağı kurmay kadrosu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Osman Aksoy, Adem Şanlı, Mustafa Yılmaz, Aziz Çoban, Ali Mecek, Süleyman Yurttaş, Bayram Arslan, Alirıza Aykaç, Velat Ağaçhanlı ve Süleyman Hastürk.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Yasin Akça, Hüseyin Yılmaz, Mustafa Sucu, Özlem Uysal, Gülden Hatunoğlu, Aydın Yıldırım, Mehmet Şirin Arslan, Selman Sütpak, Süleyman Tirik, Ayşe Yetkin ve Hasan Gökçe.

Denetim Kurulu Asil Üyeleri: Derya Güray, Emin Ateş ve Mehmet Demir.

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: Ogün Kılıçdoğan, Elif Şahin ve Mustafa Efe Çağlar.