ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı tapu dolandırıcılığı soruşturması Alanya bürokrasisini sarstı. Soruşturma kapsamında Alanya Tapu Müdürü O.K. ile daha önce Alanya’da görev yaparken Antalya’ya tayin edilen kadın memur E.A., Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT (KOM) ekiplerince gözaltına alındı. Sabah saatlerinde evlerinde gözaltına alınan O.K. ve E.A., yoğun güvenlik önlemleri altında Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Şüphelilerin burada sorgularının sürdüğü ve bu sabah adliyeye sevk edilmelerinin beklendiği bildirildi.

EVİNDEN TAPULAR ÇIKTI

Soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan Alanya Tapu Müdür Yardımcısı R.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. JASAT ekiplerinin Mahmutlar Mahallesi’ndeki ikametinde yaptığı aramada, müştekilere ve üçüncü şahıslara ait çok sayıda tapu belgesinin ele geçirildiği öğrenildi.

TEKNİK TAKİP İDDİASI

Edinilen bilgilere göre Tapu Müdürü O.K.’nin soruşturma sürecinde teknik takibe takıldığı öne sürüldü. Ankara ile Alanya arasındaki irtibatların savcılık talimatıyla mercek altına alındığı, elde edilen bulgular doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldığı ifade edildi.

Operasyonun dikkat çeken bir diğer yönü ise zamanlaması oldu. Yıllık izinde olduğu öğrenilen Tapu Müdürü O.K., Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince bulunduğu yerde gözaltına alındı.

Soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü, tapu dolandırıcılığına karıştığı iddia edilen başka şüpheliler olup olmadığının da araştırıldığı bildirildi. (ÖZEL HABER/MEHMET AL)