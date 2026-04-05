YUNANİSTAN’IN Türk vatandaşlarına 12 Ege adası için uyguladığı kapıda vize sistemini uzatma kararı, turizmde rekabeti yeniden gündeme getirirken, Alanya iç pazarda atağa geçti. Artan maliyetler ve değişen tatil tercihleri karşısında stratejilerini güçlendiren Alanya turizm sektörü, hem fiyat dengesi hem de yıl boyuna yayılan etkinlik planlamalarıyla yerli turistin ilk tercihi olmayı hedefliyor.

'BELİRLEYİCİ OLAN VİZE DEĞİL, EKONOMİK KOŞULLAR'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Basın Sözcüsü Alper Gencelli, vize kolaylığının tek başına belirleyici olmadığını vurgulayarak, ekonomik koşulların ve fiyat politikalarının turist tercihlerinde daha etkili olduğunu ifade etti. Gencelli, “Yunanistan’ın Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulamasını bu yıl da sürdürmesi, özellikle kısa süreli yurt dışı tatili planlayan yerli turist açısından bir talep oluşturacaktır. Bu uygulama, pratikliği nedeniyle belirli bir kesim için cazibesini korumaktadır. Mevcut ekonomik ortamda ise kurun artmamasına karşın Türkiye’de yeme-içme, konaklama ve özellikle akaryakıt kaynaklı ulaşım maliyetlerindeki yükseliş, tercihleri doğrudan etkilemektedir. Bu durum, bazı dönemlerde yurt dışı alternatiflerini daha cazip hale getirebilmektedir. Bu nedenle yerli turistin tercih yönünde Yunanistan adaları öne çıkmaya devam edebilir. Ancak burada belirleyici olan tek unsur vize kolaylığı değildir. Ekonomik koşullar, tüketicinin satın alma gücü ve genel fiyat algısı tercihleri şekillendirmeye devam etmektedir. Yunanistan’ın vize kolaylığı kısa vadede talep oluşturur. Ancak bu tek başına belirleyici değildir. Asıl belirleyici olan Türkiye’deki fiyatlama politikası, ulaşım maliyetleri ve tüketicinin satın alma gücüdür. Doğru fiyatlama ve etkili tanıtım stratejileriyle Türkiye, iç pazarda kayıp değil, kontrollü bir büyüme yakalayabilir” ifadelerini kullandı.

'1,1 MİLYON KİŞİ ADALARA GİTTİ'

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) önceki dönem yönetim kurulu üyesi Şükrü Cimrin ise Yunan adalarına olan talebin somut verilerle güçlü seyrettiğini belirtti. Şükrü Cimrin, "Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik kapıda vize uygulamasını bu yıl da devam ettirmesi, Yunan adalarına olan talebi canlı tutmaya devam edecektir. 2024 ve 2025 verileri, Türkiye’den Yunanistan’a giden ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 70-80’inin kapıda vize uygulamasıyla özellikle Bodrum, Çeşme, Ayvalık ve Marmaris hatlarından adalara geçiş yaptığını göstermektedir. Toplamda yaklaşık 1,1 milyon seviyesinde gerçekleşen bu ziyaretçi trafiğinde, ortalama konaklama süresi 2 ila 5 gün arasında değişmektedir. Bu durum, söz konusu hareketliliğin daha çok kısa süreli tatil ve kaçamak seyahat karakteri taşıdığını ortaya koymaktadır. Önümüzdeki dönemde uçak bileti fiyatlarında artış beklentisi bulunurken, feribot fiyatlarında benzer bir artış öngörülmemektedir. Bu nedenle ulaşım maliyetlerinin kısa vadede ziyaretçi sayısını olumsuz etkilemesi beklenmemektedir. Ancak Euro kurunda yaşanabilecek ani ve yüksek artışlar, Yunan adalarına yönelik talebi doğrudan etkileyebilecek en önemli risk unsuru olarak öne çıkmaktadır" dedi.

'SAVAŞ ETKİSİ İÇ PAZARI ÖNE ÇIKARDI'

Küresel gelişmelerin turizmi doğrudan etkilediğini belirten Cimrin, savaşın yarattığı belirsizlik nedeniyle iç pazarın her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyledi. Cimrin, "Savaşın etkileri ve ne zaman sona ereceğine dair belirsizlikler nedeniyle, halihazırda önemli olan iç pazar bu yıl daha da kritik bir konuma gelmiştir. Avrupa ve diğer kaynak pazarlardan karşılanamayacak talebin bir kısmının, turistik bölgelerimiz ve tesislerimiz tarafından iç pazardan karşılanması beklenmektedir. Savaş etkisiyle Mısır ve Dubai gibi bazı popüler destinasyonlarda yaşanan daralma, bu destinasyonlara gidecek misafir kitlesinin alternatif ülkelere yönelmesine neden olabilir. Ancak Avrupa ülkelerinin Schengen vize politikalarına bağlı kısıtlar, yerli turist açısından yurt içi tatili daha güçlü bir seçenek haline getirmekte ve bu durum tesislerimiz için önemli bir fırsat oluşturmaktadır.

'ALANYA İÇ PAZAR İÇİN ATAKTA'

Alanya’nın iç pazardan daha fazla pay alabilmek adına önemli adımlar attığını belirten Cimrin, "Alanya, bu yıl iç pazar payını artırabilmek adına önemli adımlar atmıştır. Bu kapsamda ALTAV tarafından 2026 yılı etkinlik takvimi oluşturulmuş, yıl boyunca düzenlenecek organizasyonlar planlanarak destinasyonun cazibesi güçlendirilmiştir. ALTAV Başkanı Sayın Abdurrahman Açıkalın’ın öncülüğünde, iç pazarda etkili tur operatörleri ile doğrudan temas kurulmuş; Alanya’nın özellikle spor turizminde yaptığı yatırımlar ve sunduğu ürün çeşitliliği acentalara aktarılmıştır. Bu süreçte acentaların reklam ve tanıtım kampanyalarında Alanya’nın daha etkin yer almasına yönelik önemli iş birlikleri geliştirilmiştir. Ayrıca Alanya ile ilgili tüm içerik ve bilgilendirme materyallerinin acentalarla paylaşılması, iç pazar tur operatörleri ile bugüne kadar görülmemiş ölçekte bir iş birliği modelinin oluşmasını sağlamıştır. Etkinliklerin doğru planlanması ve zamanında duyurulması ile açılan bu yeni iletişim kanalı, sürdürülebilirliği sağlandığı takdirde uzun vadede Alanya’nın iç pazar payının istikrarlı şekilde artmasına katkı sunacaktır. Geçtiğimiz yıl hizmete giren ve ALTAV tarafından işletilen Alanya Plaj Sporları Merkezi de yalnızca dış pazarlar için değil, iç pazar açısından da önemli bir çekim unsuru olacaktır. Bununla birlikte, iç pazarın canlılığını korumada her şey dahil konseptli tesislerimizin sunduğu avantajları göz ardı etmemek gerekir. Son yıllarda artan enflasyon nedeniyle tesis dışındaki yeme-içme gibi temel harcamaların yükselmesi, her şey dahil tesisleri fiyat/performans açısından daha cazip hale getirmektedir. Bu konsept, iç pazar talebinin korunması ve artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak misafirlerin sadece tesis içerisinde kalması yerine, destinasyon deneyimini de yaşayabilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu noktada misafirin tesis dışına yönlendirilmesi, nitelikli ve farklı deneyimlerin sunulması ve bu deneyimlere ulaşımın doğru şekilde planlanması, Alanya’nın toplam turizm gelirini artıracak en önemli unsurlar arasında yer almaktadır" dedi. (Şerife ÇOBAN)



