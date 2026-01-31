Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olay, bölgede büyük üzüntü ve endişe yarattı. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki A.K. isimli genç kız, girdiği ağır bir ruhsal bunalım neticesinde evde bulduğu 8 adet ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Genç kızın durumunu fark eden ailesinin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KRİTİK BEKLEYİŞ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye ulaştırılan A.K’nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hastanede yoğun bakım şartlarında takibi yapılan genç kızdan gelecek iyi haber beklenirken, ailesi ve yakınları büyük şok yaşadı.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gençleri hedef alan bu tür üzücü olaylar kamuoyunda derin yankı uyandırırken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı. Genç kızı bu karara iten sebepler araştırılırken, adli makamlarca süreç yakından takip ediliyor.