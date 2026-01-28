Ankara’dan gelen son haberler, turizm kenti Alanya’daki işletmeleri ve vatandaşları yakından ilgilendiren radikal değişikliklerin habercisi oldu. Sağlık Bakanlığı, tütün bağımlılığı ile mücadelede "görünürlüğü sıfırlama" stratejisine geçiyor. Hazırlanan ve son aşamaya gelen yasa taslağı, sadece kapalı alanlarda değil, açık havada ve market alışverişinde de kuralları tamamen değiştiriyor.

MARKETLERDE "KARA KUTU" DEVRİ

Alanya’daki bakkal ve marketleri yeni bir düzenleme bekliyor. Habertürk’ün ulaştığı taslak detaylarına göre, kasaların arkasında yer alan ve müşterinin doğrudan gördüğü sigara stantları tarih oluyor. Yeni dönemde sigara paketleri, dışarıdan içi görünmeyen, tamamen kapalı dolaplarda muhafaza edilecek. Müşteriler, hiçbir markayı veya ambalajı göremeyecek; böylece tütün ürünlerinin "reklam etkisi" ve satın alma dürtüsü yaratan görsel teşhiri tamamen ortadan kaldırılacak.

PARK VE BAHÇELERDE SIFIR TOLERANS

Düzenlemenin en çok ses getirecek maddesi ise açık alan kısıtlamaları. Çocukların ve gençlerin sigaraya özenti duymasını engellemek amacıyla, "açık hava serbestliği" sona eriyor. Alanya’nın parkları, çocuk oyun alanları ve kamuya açık dinlenme bahçeleri, "dumansız hava sahası" kapsamına alınıyor. Özellikle çocukların bulunduğu oyun alanlarında tütün kullanımına asla izin verilmeyecek. Yetişkinlerin çocukların gözü önünde sigara içmesini engelleyecek bu hamle ile yeni neslin tütünden tamamen uzak tutulması hedefleniyor.