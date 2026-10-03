Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanan ilaç geri ödeme yönetmeliği değişikliği, 3 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, hastaların eczanelerde ödeyeceği fiyat farklarını belirleyen referans sisteminde ve ilaç pazar oranı hesaplamalarında önemli güncellemeler içeriyor.

Ağustos 2022'den bu yana uygulanan yönetmelikte yapılan değişiklikle, ödenebilecek birim bedel aralığı, iç referans grubu ve ilaç pazar oranı gibi temel kavramların tanımları yenilendi. Düzenlemeye göre, ilaçların pazar payı ifadeleri yerine artık doğrudan Medula verileri temel alınacak. Sağlık Bakanlığı'nın dahil olduğu komisyonlar, akılcı ilaç kullanımı kapsamında iç referans gruplarını belirleyecek.

YÜZDE 1 PAZAR PAYI ŞARTI

Listeye yeni alınan ve kendi grubunda en düşük fiyata sahip olan ilaçlar, yüzde 1 pazar oranına ulaşana kadar devletin ödeyeceği taban fiyat hesaplamasına dahil edilmeyecek. Mevcut listedeki en ucuz ilaçlar için de son beş aylık veriler incelenecek ve bu sürede yüzde 1 oranını yakalayamayan ilaçlar hesaplama dışı bırakılacak. İlaçların pazar oranları SGK tarafından aylık olarak takip edilecek.

YENİ DÜZENLEME HASTALARI NASIL ETKİLEYECEK?

Mevcut uygulamada SGK, eşdeğer gruptaki en ucuz ilacın fiyatına yüzde 6 ekleyerek ödeyebileceği azami bedeli belirliyor. Yeni yönetmelikle birlikte, piyasada bulunmayan veya çok az satılan ucuz ilaçların fiyat ortalamasını düşürmesinin ve hastaların ödeyeceği fiyat farkının suni olarak artmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu sayede hesaplamalar daha gerçekçi pazar verilerine dayanacak.

Öte yandan, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu'nun yapısı da genişletildi. İlaç firmalarının geri ödeme başvurularında dağıtım belgesi ibraz etme zorunluluğu netleştirilirken, komisyona İlaç, Eczacılık, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı da dahil edildi.