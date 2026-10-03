Yargıtay, trafikte sürücülerin sıkça başvurduğu selektör kullanımıyla ilgili emsal bir karara imza attı. Alınan karara göre, seyir halindeyken öndeki aracı yakın takibe alarak sürekli ışık uyarısı yapmak, Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilecek. İlgili eylem, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu sayılarak adli makamlarca yargılanmanın önünü açtı.

Karayollarında ışık donanımının usulsüz kullanımı emniyet ve jandarma ekiplerinin denetiminde bulunuyor. Karşı yönden gelen araçları radar veya çevirme noktaları hakkında uyarmak amacıyla selektör yapan sürücülere, kolluk kuvvetlerince idari para cezası ve ceza puanı uygulanıyor.

RADAR UYARILARINDA İPTAL KARARLARI

Sürücülere kesilen idari para cezaları zaman zaman yargıya taşınıyor. Sulh Ceza Hakimlikleri, selektör uyarısı alan sürücülerin hızlarını düşürmesinin kazaları önleme amacına hizmet ettiği gerekçesiyle bazı ceza iptallerine hükmediyor. Mahkemelerin verdiği bu iptal kararlarına rağmen, trafik ekiplerinin usulsüz ışık kullanımına yönelik sahada ceza kesme yetkisi sürüyor.

ISRARLI SELEKTÖRÜN HUKUKİ SONUCU NEDİR?

Işık donanımının kullanım amacı, verilecek cezanın niteliğini doğrudan değiştiriyor. Yargıtay'ın aktardığı son içtihatlara göre, karşıdan gelen aracı uyarmak trafik kuralı ihlali sayılırken, öndeki araca ısrarla selektör yapmak adli bir suç oluşturuyor. Taciz boyutuna ulaşan agresif sürüş ve selektör eylemlerinde bulunan kişiler hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabilecek.