6 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu 6 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada kan, saç ve idrar örnekleri alındı.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

2 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest

Hakimlik, 2 şüphelinin tutuklanmasına, aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu 4 kişinin ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Savcılığın ev hapsi talebinin kabul edilmediği öğrenildi.

Kaynarca iddiaları reddetti

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Oktay Kaynarca, Rabia Karaca’nın kendisine yönelik beyanlarını kabul etmediğini ifade etti. Kaynarca’nın, adının yasaklı madde iddialarıyla ilişkilendirilmesini reddettiği belirtildi.

Rabia Karaca’nın ifadeleri dosyada yer aldı

Tutuklanan Rabia Karaca’nın ifadesinde, bazı isimlere yönelik ağır suçlamalar ve iddialar yer aldı. Karaca, lüks yaşam, yasaklı madde kullanımı ve bazı kişiler arasındaki ilişkilerle ilgili kişisel beyanlarda bulundu. Bu ifadelerin iddia niteliğinde olduğu, yargı sürecinin devam ettiği vurgulandı.

ATV’deki geleceğiyle ilgili iddia

Soruşturma ve kamuoyundaki yankıların ardından, Oktay Kaynarca’nın ATV ekranlarında sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla yollarının ayrılabileceği iddia edildi.

Kanal yönetiminden veya Kaynarca cephesinden konuya ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.

Süreç devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği, şüpheliler hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı bildirildi.