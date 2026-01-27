A.A.'nın kontrolünü kaybettiği işçi servisi minibüsü, yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Arazinin engebeli yapısı ve yağışlı hava koşulları nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülürken, iş makinelerinin de desteğiyle yaralılar uçurumdan yukarı taşınarak ambulanslara ulaştırıldı. Kazada sürücü ve araçtaki 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA