Alanya'nın önemli turizm merkezlerinden Konaklı'da yaklaşık 1,7 milyar TL değerinde yeni bir otel yatırımı planlanıyor. Serenity Queen Hotel'in işletmecisi Serenity Hotels Turizm İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş., Serenity Royal Hotel adıyla ikinci tesisini hayata geçirmek için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini başlattı. Telatiye Mahallesi'nde yapılması öngörülen yatırımın toplam inşaat alanı 28 bin 853 metrekare olarak açıklandı.

SERENITY ROYAL HOTEL İÇİN 1 MİLYAR 696 MİLYON TL'LİK PROJE

Yatırımlar Dergisi'nin 27 Ekim 2026 tarihli haberine göre Serenity Hotels tarafından Antalya Valiliğine sunulan Proje Tanıtım Dosyası incelemeye alındı. Antalya İş Güvenliği Ltd. Şti. tarafından hazırlanan dosyaya ilişkin yayımlanan bilgilerde yatırım bedeli 1 milyar 696 milyon 155 bin 501 TL olarak belirtildi.

Yeni otelin Alanya'nın Telatiye Mahallesi'nde, Konaklı turizm bölgesinde kurulması planlanıyor. Proje için 19 bin 458 metrekarelik arazi öngörülürken toplam inşaat alanı 28 bin 853 metrekareye ulaşıyor.

Açıklanan büyüklükler karşılaştırıldığında toplam inşaat alanının arazi yüzölçümünün yaklaşık 1,48 katı olduğu görülüyor. Ancak bu oran tek başına binanın kat sayısını, yapılaşma koşullarını veya imar planındaki emsal değerini göstermiyor. Bu ayrıntıların onaylı mimari proje ve imar belgeleri üzerinden değerlendirilmesi gerekiyor.

OTELİN ODA SAYISINDA FARKLI BİLGİLER BULUNUYOR

Serenity Royal Hotel'in konaklama kapasitesi konusunda henüz kesinlik sağlanamadı. Yatırımlar Dergisi'nin aktardığı bilgilere göre tesis 215 oda ve 430 yatak kapasitesiyle planlanıyor. Bazı turizm yayınlarında ise 120 odalık bir otelden söz ediliyor.

İki bilgi arasında 95 odalık fark bulunuyor. Bu nedenle tesisin kesin kapasitesinin Antalya Valiliği nezdinde yürütülen ÇED sürecindeki güncel proje belgeleriyle doğrulanması önem taşıyor.

215 odalık planın geçerli olması durumunda Serenity Royal Hotel'in mevcut Serenity Queen Hotel'e göre 18 oda daha küçük olması öngörülüyor. Bununla birlikte yeni tesisin yatak kapasitesi ve oda dağılımı konusunda resmî belgelerle doğrulanmış nihai bir açıklama bulunmuyor.

MEVCUT OTEL 2023 YILINDA İNŞA EDİLDİ

Serenity Hotels, Alanya'daki turizm faaliyetlerini Konaklı'da bulunan beş yıldızlı Serenity Queen Hotel üzerinden sürdürüyor. Tesisin 2026 yılı bilgi formuna göre 2023 yılında inşa edilen otel, 20 bin metrekarelik alanda hizmet veriyor.

Serenity Queen Hotel'de 233 oda ve 664 yatak bulunuyor. Ultra her şey dahil konseptiyle faaliyet gösteren tesisin 2026 turizm sezonu 17 Mart ile 15 Kasım tarihleri arasında planlandı.

Mevcut otelin Alanya merkezine uzaklığı 13 kilometre, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na uzaklığı ise 54 kilometre olarak belirtiliyor.

Yeni projede 215 oda ve 430 yatak kapasitesinin kesinleşmesi halinde şirketin Alanya'daki toplam konaklama kapasitesi 448 oda ve 1.094 yatağa ulaşabilecek. Bu rakamlar, mevcut tesisin 2026 bilgi formu ile yeni proje hakkında yayımlanan kapasite bilgilerinin karşılaştırılmasıyla hesaplandı; kesinleşmiş toplam kapasiteyi ifade etmiyor.

ALANYA'DAKİ DİĞER OTEL YATIRIMLARIYLA KARŞILAŞTIRMA

Serenity Royal Hotel, Alanya'da son yıllarda gündeme gelen yüksek bütçeli turizm projelerinden biri olarak değerlendiriliyor. İlçenin farklı mahallelerinde planlanan yatırımlar, otel kapasitesinin artırılması ve mevcut konaklama tesislerinin yenilenmesi bakımından farklı özellikler taşıyor.

Örneğin Ocak 2026'da Oba Mahallesi'nde duyurulan Green Garden Resort & SPA Hotel projesinde yatırım bedeli 2 milyar 573 milyon TL olarak açıklanmıştı. Mevcut villaların yerine yapılması planlanan tesisin 249 oda ve 498 yatak kapasitesine sahip olacağı belirtilmişti.

Bu iki projenin açıklanan yatırım bedelleri arasında yaklaşık 877 milyon TL fark bulunuyor. Ancak projelerin kapsamları, maliyet hesaplama dönemleri ve inşaat özellikleri farklı olabileceğinden yalnızca toplam yatırım tutarına bakılarak doğrudan maliyet karşılaştırması yapılması mümkün değil.

ÇED SÜRECİNDE 2026 DÜZENLEMELERİ GEÇERLİ

Serenity Royal Hotel yatırımının bundan sonraki aşamalarında çevresel değerlendirme işlemleri belirleyici olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 18 Mart 2026 tarihinde yayımladığı 2026/4 sayılı ÇED Yönetmeliği Uygulamalarına Dair Genelge, çevresel değerlendirme işlemlerinde uygulanacak idari ve teknik esasları düzenliyor.

Bakanlığın açıklamasına göre genelge, 5 Mart 2026 tarihli ve 33187 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ÇED Yönetmeliği değişikliklerinin ardından hazırlandı. Düzenlemeyle farklı uygulama talimatları birleştirilerek değerlendirme süreçlerinde uygulama birliğinin sağlanması amaçlandı.

Bu kapsamda Serenity Royal Hotel için başlatılan ÇED işlemleri, yatırımın bütün izinlerini aldığı veya inşaat çalışmalarının başladığı anlamına gelmiyor. Projenin çevresel değerlendirme sonucunun ve gerekli diğer izinlerinin ayrıca takip edilmesi gerekiyor.

YENİ OTELİN İSTİHDAM VE AÇILIŞ TAKVİMİ BELLİ Mİ?

Serenity Royal Hotel projesinin inşaat aşamasında ve faaliyete geçtikten sonra kaç kişiye istihdam sağlayacağına ilişkin doğrulanmış bir sayı henüz açıklanmadı. Tesisin işletme konsepti, temel atma tarihi ve hizmete açılacağı dönem konusunda da kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.

Yatırımın tamamlanması halinde Konaklı'nın konaklama kapasitesinin artması bekleniyor. Bununla birlikte projenin bölge ekonomisine sağlayacağı katkının büyüklüğü, nihai yatak kapasitesi, personel ihtiyacı ve işletme modelinin netleşmesiyle daha sağlıklı değerlendirilebilecek.

Serenity Royal Hotel için önümüzdeki süreçte Antalya Valiliği ve ilgili çevre birimleri tarafından yürütülen değerlendirme işlemleri önem taşıyor. Projenin kesin oda sayısı, çevresel değerlendirme sonucu ve inşaat takviminin açıklanmasıyla yatırımın hangi aşamada olduğu daha net ortaya çıkacak.